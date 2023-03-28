Нові маршрути безпілотників США над Чорним морем обмежують розвідку – ЗМІ

Вимушена зміна маршрутів розвідувальних американських безпілотників над Чорним морем після того, як російський літак збив безпілотник "Reaper", обмежує можливості США вести розвідку, кажуть у владних колах Америки.

Джерело: високопоставлений американський військовий чиновник в інтерв'ю CNN

Деталі: За словами неназваного американського чиновника, рішення США про польоти їхніх розвідувальних безпілотників далі на південь над Чорним морем після того, як російський літак "зіткнувся" з американським безпілотником у березні, "безумовно, обмежує наші можливості зі збору розвідувальної інформації", пов'язаної з війною в Україні.

Реклама:

Як пояснив американський військовий, польоти безпілотників на великі відстані знижують якість розвідданих, які вони можуть збирати.

За його словами, супутники-шпигуни можуть певною мірою компенсувати це, але мають менший час перебування над цілями, що знову ж таки знижує ефективність порівняно з розвідувальними безпілотниками.

Після того, як російський літак зіштовхнув у море американський безпілотник "Reaper", США почали запускати свої розвідувальні безпілотники далі на південь і на більшій висоті над Чорним морем, ніж раніше, розміщуючи їх далі від повітряного простору навколо Кримського півострова і східної частини Чорного моря.

ВІДЕО ДНЯ

Коли CNN вперше повідомив про ці зміни, один американський чиновник заявив, що нові маршрути є частиною зусиль, спрямованих на те, щоб "уникнути надмірної провокаційності", оскільки адміністрація Джозефа Байдена прагне уникнути будь-яких інцидентів, які можуть перерости в прямий конфлікт із російськими силами.

Чиновник сказав, що польоти безпілотників будуть продовжуватися таким чином "поки що", але додав, що вже є "апетит" повернутися на маршрути ближче до утримуваної Росією території.

Відповідаючи на запитання про вплив нових маршрутів на збір розвідданих, речник Пентагону генерал Патрік Райдер сказав CNN, що вони "не збираються обговорювати місії, маршрути або час проведення операцій".

"Ми також не будемо обговорювати розвідувальні операції, окрім того, що ми підтримуємо потужний потенціал розвідки в регіоні і за його межами", – додав Райдер.

Речник Ради національної безпеки переадресував питання до Пентагону.

Передісторія: