Новые маршруты беспилотников США над Черным морем ограничивают разведку – СМИ

Вынужденное изменение маршрутов разведывательных американских беспилотников над Черным морем после того, как российский самолет сбил беспилотник "Reaper", ограничивает возможности США вести разведку, говорят во властных кругах Америки.

Источник: высокопоставленный американский военный чиновник в интервью CNN

Детали: По словам неназванного американского чиновника, решение США о полетах их разведывательных беспилотников дальше на юг над Черным морем после того, как российский самолет "столкнулся" с американским беспилотником в марте, "безусловно, ограничивает наши возможности по сбору разведывательной информации", связанной с войной в Украине.

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Как пояснил американский военный, полеты беспилотников на большие расстояния снижают качество разведданных, которые они могут собирать.

По его словам, спутники-шпионы могут в определенной степени компенсировать это, но имеют меньшее время пребывания над целями, что опять же снижает эффективность по сравнению с разведывательными беспилотниками.

После того, как российский самолет столкнул в море американский беспилотник "Reaper", США начали запускать свои разведывательные беспилотники дальше на юг и на большей высоте над Черным морем, чем раньше, размещая их дальше от воздушного пространства вокруг Крымского полуострова и восточной части Черного моря.

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Когда CNN впервые сообщил об этих изменениях, один американский чиновник заявил, что новые маршруты являются частью усилий, направленных на то, чтобы "избежать чрезмерной провокационности", поскольку администрация Джозефа Байдена стремится избежать любых инцидентов, которые могут перерасти к прямому конфликту с российскими силами.

Чиновник сказал, что полеты беспилотников будут продолжаться таким образом "пока что", но добавил, что уже есть "аппетит" вернуться на маршруты ближе к удерживаемой Россией территории.

Отвечая на вопрос о влиянии новых маршрутов на сбор разведданных, спикер Пентагона генерал Патрик Райдер сказал CNN, что они "не собираются обсуждать миссии, маршруты или время проведения операций".

"Мы также не будем обсуждать разведывательные операции, кроме того, что мы поддерживаем мощный потенциал разведки в регионе и за его пределами", – добавил Райдер.

Представитель Совета национальной безопасности переадресовал вопрос к Пентагону.

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