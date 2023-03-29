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В ISW порахували, скільки відсотків території Бахмута захопили росіяни

Ольга Глущенко Середа, 29 березня 2023, 04:40
В ISW порахували, скільки відсотків території Бахмута захопили росіяни
Бахмут, фото: Getty Images

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) оцінюють, що "вагнерівці" просунулися ще на п'ять відсотків території Бахмута і займають близько 65 відсотків міста.

Джерело: ISW

Деталі: У звіті йдеться про те, що сили ПВК "Вагнер", ймовірно, захопили промисловий комплекс АЗОМ на півночі Бахмута і продовжують просуватися вглиб міста.

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На думку експертів, "вагнерівці", можливо, намагаються закріпити успіхи в північній і центральній частинах Бахмута, щоб просунутися до центру міста і розширити свою зону контролю на західну частину Бахмута.

За оцінками ISW, за останні сім днів російські війська просунулися ще на п'ять відсотків території Бахмута, і наразі вони займають приблизно 65 відсотків міста.

Передісторія: 

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  • Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що наразі триває найбільш інтенсивна фаза боїв за Бахмут, ситуація стабільно складна. За його словами, ворог несе значні втрати в людських ресурсах, озброєнні та військовій техніці, але продовжує вести наступальні дії. 
  • Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російські загарбники не полишають спроб захопити місто Бахмут на Донеччині, завдання українських сил – виснажити ворога та завдати йому великих втрат.

Теми: БахмутвійнаРосія
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