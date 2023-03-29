В ISW порахували, скільки відсотків території Бахмута захопили росіяни

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) оцінюють, що "вагнерівці" просунулися ще на п'ять відсотків території Бахмута і займають близько 65 відсотків міста.

Джерело: ISW

Деталі: У звіті йдеться про те, що сили ПВК "Вагнер", ймовірно, захопили промисловий комплекс АЗОМ на півночі Бахмута і продовжують просуватися вглиб міста.

На думку експертів, "вагнерівці", можливо, намагаються закріпити успіхи в північній і центральній частинах Бахмута, щоб просунутися до центру міста і розширити свою зону контролю на західну частину Бахмута.

За оцінками ISW, за останні сім днів російські війська просунулися ще на п'ять відсотків території Бахмута, і наразі вони займають приблизно 65 відсотків міста.

Передісторія:

Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що наразі триває найбільш інтенсивна фаза боїв за Бахмут, ситуація стабільно складна. За його словами, ворог несе значні втрати в людських ресурсах, озброєнні та військовій техніці, але продовжує вести наступальні дії.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російські загарбники не полишають спроб захопити місто Бахмут на Донеччині, завдання українських сил – виснажити ворога та завдати йому великих втрат.