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В ISW подсчитали, сколько процентов территории Бахмута захватили россияне

Ольга ГлущенкоСреда, 29 марта 2023, 04:40
В ISW подсчитали, сколько процентов территории Бахмута захватили россияне
Бахмут, фото: Getty Images

Аналитики Института изучения войны (ISW) оценивают, что "вагнеровцы" продвинулись еще на пять процентов территории Бахмута и занимают около 65 процентов города.

Источник: ISW

Детали: В отчете говорится о том, что силы ЧВК "Вагнер", вероятно, захватили промышленный комплекс АЗОМ на севере Бахмута и продолжают продвигаться вглубь города.

По мнению экспертов, "вагнеровцы", возможно, пытаются закрепить успехи в северной и центральной частях Бахмута, чтобы продвинуться к центру города и расширить свою зону контроля на западную часть Бахмута.

По оценкам ISW, за последние семь дней российские войска продвинулись еще на пять процентов территории Бахмута, и в настоящее время они занимают примерно 65 процентов города.

Предыстория:

  • Ранее командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявил, что сейчас продолжается наиболее интенсивная фаза боев за Бахмут, ситуация стабильно сложная. По его словам, враг несет значительные потери в человеческих ресурсах, вооружении и военной технике, но продолжает вести наступательные действия.
  • Сырский заявил, что россияне пытаются захватить Бахмут, привлекли лучшие подразделения.

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Темы: БахмутвойнаРосcия
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