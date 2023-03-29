Байден прокомментировал планы России разместить ядерное оружие в Беларуси

Президент Штатов Джо Байден заявил журналистам, что он обеспокоен планами России разместить тактическое ядерное оружие в соседней Беларуси.

Источник: Байден, цитирует CNN

Прямая речь: "Они еще не сделали этого, если только ничего не произошло, пока я был в вертолете. Конечно, я обеспокоен этим".

"О чем я говорил с вами в течение последнего года? Это опасный разговор, и он вызывает беспокойство".

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