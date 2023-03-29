Байден прокомментировал планы России разместить ядерное оружие в Беларуси
Среда, 29 марта 2023, 07:42
Президент Штатов Джо Байден заявил журналистам, что он обеспокоен планами России разместить тактическое ядерное оружие в соседней Беларуси.
Источник: Байден, цитирует CNN
Прямая речь: "Они еще не сделали этого, если только ничего не произошло, пока я был в вертолете. Конечно, я обеспокоен этим".
Реклама:
"О чем я говорил с вами в течение последнего года? Это опасный разговор, и он вызывает беспокойство".
Предыстория:
- 25 марта президент России Владимир Путин объявил, что Россия разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси, хранилище для него должны подготовить к июлю.
- В НАТО назвали ядерную риторику России "опасной и безответственной", а США отметили, что не видят никаких признаков подготовки России применить ядерное оружие.
- Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель видит в возможном перемещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси угрозу европейской безопасности.
- Франция призвала к отмене соглашения о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси.
- В Совете безопасности РФ заявили, что Россия имеет уникальное оружие, способное уничтожить даже Америку.
ВИДЕО ДНЯ