Данілов натякнув, що українські БПЛА дістануть і до Москви

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов натякнув на можливості українських безпілотників дістати до Москви і не тільки.

Джерело: Данілов у Twitter

Пряма мова: "Український рій" "імені Матіаса Руста" — десятки моделей, тисячі дронів. Ударні БПЛА на озброєнні ЗСУ дальністю польоту більш як 3000 км. 1987 рік, Червона площа, Москва, літак, Руст".

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Деталі: Свій допис секретар РНБО проілюстрував історичним фото з літаком німецького пілота, який у травні 1987 року приземлився на Красній площі в Москві, обійшовши систему протиповітряної оборони СРСР.

Що передувало: Віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що в українській армії уже готові три ударні роти із безпілотниками українського виробництва.

Нагадаємо: У грудні 2022 стало відомо, що українська компанія AeroDrone пройшла сертифікацію та отримала дозвіл на експлуатацію в ЗСУ двох типів безпілотних авіаційних комплексів: E-300 Enterprise (корисне навантаження до 300 кг) та D-80 Discovery (корисне навантаження до 80 кг).

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На початку березня 2023 року співвласник компанії ексзаступник глави Адміністрації президента України Дмитро Шимків повідомив, що БПЛА вже допущено до експлуатації в ЗСУ і AeroDrone запустила серійне виробництво своїх безпілотників на замовлення Міністерства оборони.

Безпілотні літаки AeroDrone E-300 можуть літати на відстань до 3100 км.