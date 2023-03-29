Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Данілов натякнув, що українські БПЛА дістануть і до Москви

Валентина РоманенкоСереда, 29 березня 2023, 17:46
Данілов натякнув, що українські БПЛА дістануть і до Москви
Олексій Данілов. фото РНБО

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов натякнув на можливості українських безпілотників дістати до Москви і не тільки.

Джерело: Данілов у Twitter

Пряма мова: "Український рій" "імені Матіаса Руста" — десятки моделей, тисячі дронів. Ударні БПЛА на озброєнні ЗСУ дальністю польоту більш як 3000 км. 1987 рік, Червона площа, Москва, літак, Руст".

Деталі: Свій допис секретар РНБО проілюстрував історичним фото з літаком німецького пілота, який у травні 1987 року приземлився на Красній площі в Москві, обійшовши систему протиповітряної оборони СРСР.

 

Що передувало: Віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що в українській армії уже готові три ударні роти із безпілотниками українського виробництва.

Нагадаємо: У грудні 2022 стало відомо, що українська компанія AeroDrone пройшла сертифікацію та отримала дозвіл на експлуатацію в ЗСУ двох типів безпілотних авіаційних комплексів: E-300 Enterprise (корисне навантаження до 300 кг) та D-80 Discovery (корисне навантаження до 80 кг).

На початку березня 2023 року співвласник компанії ексзаступник глави Адміністрації президента України Дмитро Шимків повідомив, що БПЛА вже допущено до експлуатації в ЗСУ і AeroDrone запустила серійне виробництво своїх безпілотників на замовлення Міністерства оборони.

ВІДЕО ДНЯ

Безпілотні літаки AeroDrone E-300 можуть літати на відстань до 3100 км.

Теми: Даніловвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генерал Міллі прокоментував ймовірність перемоги України в цьому році

Депутат міськради: У Львові вибухнула граната, загинула людина

У Міноборони прозвітували про вибори до антикорупційної ради: назвали 15 кандидатів 

Reuters: США готують Україні новий пакет військової допомоги на $2,6 млрд

Китай, можливо, єдиний здатен вплинути на хід війни в Україні – Єлисейський палац

Зеленський: трибунал щодо Росії хочемо створити через резолюцію ООН

Усі новини...
Данілов
Кремль взяв Білорусь у ядерні заручники – Данілов
Данілов: У нас немає 100 тисяч втрат серед військових, це неможливо
Данілов пояснив, як здійснити мирний план Китаю: Росія капітулює, або виводить війська
Останні новини
07:50
Президентка Єврокомісії претендує на посаду генсека НАТО – ЗМІ
07:05
На Луганщині російських вояк розквартировують у відібрані оселі – штаб
06:20
Захисники збили 6 ворожих "Шахедів" і відбили 70 атак противника – зведення
05:30
США закликають залишити Росію всіх американців, навіть журналістів
04:34
Низькі темпи паспортизації на ТОТ заважують загарбникам готувати псевдовибори – спротив
03:35
Путін докладає зусиль, щоб формувати антизахідну коаліцію в ООН – ISW
02:30
Генерал Міллі прокоментував ймовірність перемоги України в цьому році
01:34
Ворог гатив по Сумщині та скидав міни, є поранений
00:34
Депутат міськради: У Львові вибухнула граната, загинула людина
00:24
Австралія запровадила санкції проти чиновників окупаційної адміністрації Криму
Усі новини...