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Данилов намекнул, что украинские БПЛА достанут и до Москвы

Валентина РоманенкоСреда, 29 марта 2023, 17:46
Данилов намекнул, что украинские БПЛА достанут и до Москвы
Алексей Данилов. фото СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов намекнул на возможности украинских беспилотников достать до Москвы и не только.

Источник: Данилов в Twitter

Прямая речь: "Украинский рой" "имени Матиаса Руста" - десятки моделей, тысячи дронов. Ударные БПЛА на вооружении ВСУ дальностью полета более 3000 км. 1987 год, Красная площадь, Москва, самолет, Руст".

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Детали: Свое сообщение секретарь СНБО проиллюстрировал историческим фото с самолетом немецкого пилота, который в мае 1987 года приземлился на Красной площади в Москве, обойдя систему противовоздушной обороны СССР.

Что предшествовало: Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что в украинской армии уже готовы три ударные роты с беспилотниками украинского производства.

Напомним: В декабре 2022 года стало известно, что украинская компания AeroDrone прошла сертификацию и получила разрешение на эксплуатацию в ВСУ двух типов беспилотных авиационных комплексов: E-300 Enterprise (полезная нагрузка до 300 кг) и D-80 Discovery (полезная нагрузка до 80 кг).

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В начале марта 2023 года совладелец компании экс-заместитель главы Администрации президента Украины Дмитрий Шимкив сообщил, что БПЛА уже допущены к эксплуатации в ВСУ и AeroDrone запустила серийное производство своих беспилотников по заказу Министерства обороны.

Беспилотные самолеты AeroDrone E-300 могут летать на расстояние до 3100 км.

Темы: Даниловвойна
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