Зеленський про київську лавру: Україна зміцнює духовну незалежність
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зробила ще один крок для зміцнення своєї духовної незалежності і що наша держава дає релігійну свободу.
Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому зверненні
Пряма мова: "Сьогодні ще й зроблений крок на зміцнення духовної незалежності нашої держави, на захист нашого суспільства від старих і цинічних московських маніпуляцій релігією.
Україна – це територія найбільшої релігійної свободи у нашій частині Європи. Так – від 91-го року. Так буде завжди".
Цьому передувало: 29 березня у Хрестовоздвиженській церкві на нижній території Києво-Печерської лаври УПЦ (МП) провела останнє богослужіння там. 30 березня духовенство УПЦ (МП) має покинути київську лавру, хоча не хоче цього робити і тому подало позов проти національного заповідника "Києво-Печерська Лавра".
Тим часом архімандрит Києво-Печерської лаври УПЦ (МП) Авраамій (Лотиш) перейшов до ПЦУ і попросив митрополита Епіфанія затвердити його виконувачем обов’язків намісника Лаври. Епіфаній погодився. А митрополит УПЦ (МП) Онуфрій заборонив служіння архімандрита Авраамія (Лотиша) за перехід в ПЦУ.
Передісторя:
- 1 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський повідомив, що РНБО доручила Кабміну запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП в Києво-Печерській лаврі.
- Минулого року Служба безпеки України проводила десятки обшуків у різних будівлях УПЦ МП, зокрема й у Києво-Печерській лаврі. У спецслужбі вважають священнослужителів УПЦ МП ворожими агентами.
- У березні 2023 року Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір із УПЦ МП про безоплатне користування лаврою в Києві, тож ченці змушені покинути монастир і всі будівлі. На час перевірки збереження культурних цінностей також закрито печери лаври.
- Митрополит ПЦУ Епіфаній запевнив, що монастир на території Києво-Печерської лаври не буде закрито, а мовою богослужінь буде давня слов’янська разом із сучасною українською мовою.
- Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) припустило, що обшуки українських силовиків у будівлях УПЦ МП можуть мати "дискримінаційний характер". У Міністерстві закордонних справ України назвали це припущення незбалансованим.
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