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Мінкульт відповів УПЦ МП щодо закриття печер Лаври: про комісію попереджали

Валентина РоманенкоВівторок, 21 березня 2023, 12:05
Мінкульт відповів УПЦ МП щодо закриття печер Лаври: про комісію попереджали
лого Мінкульту

21 березня в Києво-Печерській лаврі закрили вхід у ближні печери з мощами святих: почала роботу комісія, яка визначить, чи збережені музейні експонати.

Джерело: Мінкульт

Деталі: У міністерстві нагадують, що 20 березня керівництво національного заповідника "Києво-Печерська лавра" надіслало листа монастирю УПЦ Московського патріархату з повідомленням про те, що віднині доступ до Ближніх та Дальніх печер музеєм буде припинений через роботу комісії, яка визначатиме рівень збереженості культурних цінностей.

Мощі преподобних та інші святині вважаються культурними та історичними цінностями. Молитва буде неможлива й у кількох храмах поблизу печер — припиняється доступ до Хрестовоздвиженського храму, Аннозачатіївського храму та храму на честь Собору всіх преподобних Печерських (Теплий храм), пояснюють у відомстві.

Що передувало: В Українській православній церкві, афілійованій із Руською православною церквою обурилися, що їхнім ченцям і вірянам із 21 березня заборонили заходити в печери Києво-Печерської лаври. 

В УПЦ МП заявили, що "зачинення печер заповідником без попередження є безпрецедентним проявом обмеження прав українських вірян, які цими днями масово їдуть з різних регіонів в надії вклонились Києво-Печерським святиням".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 10 березня Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" повідомив монастирю УПЦ МП, що з 29 березня 2023 року договір 10-річної давнини (від 19 липня 2013 року) про безоплатне користування культовими будівлями та іншим майном, що є держвласністю, буде розірвано. У попередженні йшлося про вимогу звільнити будівлі на Лаврській 11 і Лаврській 15 у Києві.
  • Очільник Мінкульту Олександр Ткаченко підкреслив, що ченці й служителі Української православної церкви Московського патріархату мають наприкінці березня залишити усі приміщення Києво-Печерської лаври.
  • УПЦ МП заявила, що юридичних підстав на це немає. Ченці УПЦ МП відмовилися виселятися з Києво-Печерської Лаври. 
  • 20 березня представники УПЦ МП хотіли зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, а коли це не вдалося, опублікували звернення до нього, в якому закликали не забирати в них Києво-Печерську лавру.
  • У 2022 році Служба безпеки України провела десятки обшуків у різних будівлях УПЦ МП, зокрема й у Києво-Печерській лаврі. Станом на 23 лютого 2023 року СБУ розслідувала майже 60 кримінальних проваджень стосовно проросійськи налаштованих священнослужителів УПЦ МП, поглиблену перевірку пройшли понад 350 церковних споруд і 850 осіб. Суди винесли 7 звинувачувальних вироків.

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Теми: УПЦ МПМінкультури
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