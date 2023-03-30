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"Бойтесь". Наместник Лавры Павел пригрозил Зеленскому "божьей карой"

"Украинская правда"Четверг, 30 марта 2023, 01:47
Бойтесь. Наместник Лавры Павел пригрозил Зеленскому божьей карой
НАМЕСТНИК ЛАВРЫ ПАВЕЛ. СКРИНШОТ ИЗ ВИДЕО

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что "господь не простит" президенту Украины Владимиру Зеленскому выселение духовенства УПЦ (МП) из Лавры.

Источник: обращение митрополита Павла, которое официальный YouTube-канал Лавры опубликовал 29 марта

Прямая речь: "Говорю вам, господин президент, и всей вашей стае, что слезы наши не упадут на землю. Они упадут вам на голову.

Сегодня вы думаете, что, войдя во власть на наших спинах и нашем желании, можете с нами так поступать. Господь не простит ни вам, ни вашей семье этот поступок. Потому что в эти минуты 220 человек братии выброшены вами на улицу".

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Детали: Наместник Лавры назвал министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, который ранее заявлял, что монахи и служители УПЦ (МП) должны в конце марта покинуть все помещения Киево-Печерской лавры, одержимым "дьявольским беснованием".

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"Вы не смогли остановить одержимого буйством, злобой, ненавистью и дьявольским беснованием министра культуры, а это значит, что он делает все с вашего разрешения. Горе вам, бойтесь", – обратился он к Зеленскому.

Что этому предшествовало:

  • В Крестовоздвиженской церкви на нижней территории Киево-Печерской лавры УПЦ (МП) 29 марта провела последнее богослужение.
  • 29 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сделала еще один шаг для укрепления своей духовной независимости и что наше государство дает религиозную свободу.
  • 30 марта духовенство УПЦ (МП) должно покинуть киевскую лавру, хотя не хочет этого делать и поэтому подало иск против национального заповедника "Киево-Печерская Лавра".

Темы: УПЦ МПцерковьЗеленскийТкаченко
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