НСЖУ звернулася до правоохоронців через порушення прав журналістів біля Лаври

Національна спілка журналістів заявляє про масові порушення прав роботи журналістів біля Києво-Печерської лаври.

Джерело: НСЖУ, "Суспільне"

Деталі: Зазначається, що прибічники УПЦ закривають камери, лаються, погрожують побити медійників палицями та штовхають журналістів.

Зокрема "Суспільне" повідомляє, що дісталося їхній знімальній груп: один зі священників штовхнув кореспондентку та зірвав кріплення на камері оператора. Зазначено, що видання звернеться до поліції щодо перешкоджання журналістській діяльності.

Дослівно НСЖУ: "Закликаємо правоохоронні органи більш пильно стежити за напруженою ситуацією біля Лаври і не допускати порушення прав журналістів під час виконання ними професійних обов'язків".

Що передувало: Вранці 30 березня стало відомо, що комісію Міністерства культури, яка мала проводити інвентаризацію майна "Києво-Печерського заповідника", не пустили до лаври прихожани УПЦ МП.

ВІДЕО ДНЯ

Намісник Києво-Печерської лаври митрополит УПЦ МП Павло в оточенні прихильників пригрозив журналістам побиттям та перешкоджав їхній діяльності.

Читайте також: "Кричать не Слава Богу, а Слава Україні", – віряни УПЦ про виселення з Лаври