НСЖУ обратился к правоохранителям из-за нарушения прав журналистов возле Лавры

Национальный союз журналистов заявляет о массовых нарушениях прав работы журналистов возле Киево-Печерской лавры.

Источник: НСЖУ, "Суспільне"

Детали: Отмечается, что сторонники УПЦ закрывают камеры, ругаются, угрожают избить медийщиков палками и толкают журналистов.

В частности "Суспільне" сообщает, что досталось их съемочной группе: один из священников толкнул корреспондентку и сорвал крепление на камере оператора. Указано, что издание обратится в полицию относительно препятствования журналистской деятельности.

Дословно НСЖУ: "Призываем правоохранительные органы более пристально следить за напряженной ситуацией возле Лавры и не допускать нарушений прав журналистов при исполнении ими профессиональных обязанностей".

Что предшествовало: Утром 30 марта стало известно, что комиссию Министерства культуры, которая должна была проводить инвентаризацию имущества "Киево-Печерского заповедника", не пустили в лавру прихожане УПЦ МП.

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Наместник Киево-Печерской лавры митрополит УПЦ МП Павел в окружении сторонников пригрозил журналистам избиением и препятствовал их деятельности.

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