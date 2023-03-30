Комісію Мінкульту не пустили в Лавру, намісник заявив: Комісія не має працювати – ЗМІ

Комісію Міністерства культури, яка мала проводити інвентаризацію майна "Києво-Печерського заповідника", не пустили до лаври прихожани УПЦ МП.

Джерело: Радіо Свобода у Telegram

Дослівно Радіо Свобода: "Комісію Мінкульту не пустили в лавру".

Деталі: Видання повідомляє, що з комісією почали сваритися віряни УПЦ МП.

Комісію Міністерства культури, яка мала проводити інвентаризацію майна "Києво-Печерського заповідника", не пустили до лаври прихожани УПЦ МП. Відео "Радіо Свобода" pic.twitter.com/3jmPukrXmE — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 30, 2023

Настоятель київської лаври Павло (Лебідь) заявив парафіянам, що комісія "ні в якому разі працювати не може".

Пряма мова Лебедя: "Ви стоїте тихо, смиренно, молитесь. Але не може ні в якому випадку ніяка комісія працювати. У них немає ніяких дозволів, немає ніяких прав робити це. Чому? Тому що військовий стан, вони не повинні розривати ніяких договорів. І коли закінчиться війна, тільки через 4 місяці після цього вони можуть спілкуватися з нами. У них також немає рішення суду".

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Деталі: Він також закликав парафіян знімати журналістів, які прийшли висвітлювати події в лаврі, але при цьому зазначив, що не треба нічого порушувати, оскільки представники ЗМІ "лізуть ось так" і все знімають.

Павло додав, що "журналісти незрозуміло, що за люди, вони не знають ні культури, ні поведінки" і "нехай Господь воздасть і їм, і їхнім дітям".

Що було раніше: Представники УПЦ МП, попри вимогу залишити святиню 29 березня, станом на ранок 30 березня все ж лишаються в лаврі і навіть провели богослужіння в одному з храмів.

Комісія 30 березня мала перевірити дві будівлі.

Представники Мінкульту заявили, що якщо їм будуть перешкоджати і надалі, то вони звернуться в поліцію.

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