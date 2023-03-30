Комісію Мінкульту не пустили в Лавру, намісник заявив: Комісія не має працювати – ЗМІ
Комісію Міністерства культури, яка мала проводити інвентаризацію майна "Києво-Печерського заповідника", не пустили до лаври прихожани УПЦ МП.
Джерело: Радіо Свобода у Telegram
Дослівно Радіо Свобода: "Комісію Мінкульту не пустили в лавру".
Деталі: Видання повідомляє, що з комісією почали сваритися віряни УПЦ МП.
Комісію Міністерства культури, яка мала проводити інвентаризацію майна "Києво-Печерського заповідника", не пустили до лаври прихожани УПЦ МП. Відео "Радіо Свобода" pic.twitter.com/3jmPukrXmE— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 30, 2023
Настоятель київської лаври Павло (Лебідь) заявив парафіянам, що комісія "ні в якому разі працювати не може".
Пряма мова Лебедя: "Ви стоїте тихо, смиренно, молитесь. Але не може ні в якому випадку ніяка комісія працювати. У них немає ніяких дозволів, немає ніяких прав робити це. Чому? Тому що військовий стан, вони не повинні розривати ніяких договорів. І коли закінчиться війна, тільки через 4 місяці після цього вони можуть спілкуватися з нами. У них також немає рішення суду".
Деталі: Він також закликав парафіян знімати журналістів, які прийшли висвітлювати події в лаврі, але при цьому зазначив, що не треба нічого порушувати, оскільки представники ЗМІ "лізуть ось так" і все знімають.
Павло додав, що "журналісти незрозуміло, що за люди, вони не знають ні культури, ні поведінки" і "нехай Господь воздасть і їм, і їхнім дітям".
Що було раніше: Представники УПЦ МП, попри вимогу залишити святиню 29 березня, станом на ранок 30 березня все ж лишаються в лаврі і навіть провели богослужіння в одному з храмів.
Комісія 30 березня мала перевірити дві будівлі.
Представники Мінкульту заявили, що якщо їм будуть перешкоджати і надалі, то вони звернуться в поліцію.
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Передісторія:
- У березні 2023 року Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір із УПЦ МП про безоплатне користування лаврою в Києві. Ченці мали покинути монастир і всі будівлі 29 березня.
- Священники УПЦ МП мали залишити лавру 29 березня, провівши там останнє богослужіння.
- Але намісник Лаври митрополит Павло заявив, що вони не планують цього робити і подають позов проти національного заповідника "Києво-Печерська лавра".
- Він також відкрито погрожував президенту України Володимиру Зеленському, а міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка назвав "одержимим диявольським збісненням".
- Увечері 29 березня сайт УПЦ МП повідомив, що Господарський суд Києва відкрив провадження по справі за позовом Свято-Успенської Києво-Печерської лаври (Чоловічий монастир) до Нацзаповідника "Києво-Печерська лавра" з приводу розірвання договору оренди з боку заповідника.
- Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов запевнив, що духовенство УПЦ МП силою не будуть виганяти із Києво-Печерської лаври.