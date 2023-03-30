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Комісію Мінкульту не пустили в Лавру, намісник заявив: Комісія не має працювати – ЗМІ

Ірина БалачукЧетвер, 30 березня 2023, 11:32
Комісію Мінкульту не пустили в Лавру, намісник заявив: Комісія не має працювати – ЗМІ
Прихожани УПЦ МП на території лаври вранці 30 березня. Фото з Facebook УПЦ МП

Комісію Міністерства культури, яка мала проводити інвентаризацію майна "Києво-Печерського заповідника", не пустили до лаври прихожани УПЦ МП.

Джерело: Радіо Свобода у Telegram

Дослівно Радіо Свобода: "Комісію Мінкульту не пустили в лавру".

Деталі: Видання повідомляє, що з комісією почали сваритися віряни УПЦ МП.

Настоятель київської лаври Павло (Лебідь) заявив парафіянам, що комісія "ні в якому разі працювати не може".

Пряма мова Лебедя: "Ви стоїте тихо, смиренно, молитесь. Але не може ні в якому випадку ніяка комісія працювати. У них немає ніяких дозволів, немає ніяких прав робити це. Чому? Тому що військовий стан, вони не повинні розривати ніяких договорів. І коли закінчиться війна, тільки через 4 місяці після цього вони можуть спілкуватися з нами. У них також немає рішення суду".

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Деталі: Він також закликав парафіян знімати журналістів, які прийшли висвітлювати події в лаврі, але при цьому зазначив, що не треба нічого порушувати, оскільки представники ЗМІ "лізуть ось так" і все знімають.

Павло додав, що "журналісти незрозуміло, що за люди, вони не знають ні культури, ні поведінки" і "нехай Господь воздасть і їм, і їхнім дітям".

Що було раніше: Представники УПЦ МП, попри вимогу залишити святиню 29 березня, станом на ранок 30 березня все ж лишаються в лаврі і навіть провели богослужіння в одному з храмів.

Комісія 30 березня мала перевірити дві будівлі.

Представники Мінкульту заявили, що якщо їм будуть перешкоджати і надалі, то вони звернуться в поліцію.

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Передісторія:

  • У березні 2023 року Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір із УПЦ МП про безоплатне користування лаврою в Києві. Ченці мали покинути монастир і всі будівлі 29 березня.
  • Священники УПЦ МП мали залишити лавру 29 березня, провівши там останнє богослужіння.
  • Але намісник Лаври митрополит Павло заявив, що вони не планують цього робити і подають позов проти національного заповідника "Києво-Печерська лавра".
  • Він також відкрито погрожував президенту України Володимиру Зеленському, а міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка назвав "одержимим диявольським збісненням".
  • Увечері 29 березня сайт УПЦ МП повідомив, що Господарський суд Києва відкрив провадження по справі за позовом Свято-Успенської Києво-Печерської лаври (Чоловічий монастир) до Нацзаповідника "Києво-Печерська лавра" з приводу розірвання договору оренди з боку заповідника.  
  • Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов запевнив, що духовенство УПЦ МП силою не будуть виганяти із Києво-Печерської лаври.

Теми: УПЦ МПКиївМінкультури
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