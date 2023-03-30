"Намісник" Лаври пригрозив журналістам побити палицею, репортерці пошкодили камеру

Намісник Києво-Печерської лаври митрополит УПЦ МП Павло в оточенні прихильників пригрозив журналістам побиттям та перешкоджав їхній діяльності. Одну з журналісток він сильно штовхнув, також оператору священнослужитель пошкодив камеру.

Джерело: Укрінформ

Пряма мова Павла: "Я зараз візьму ту палку і поб′ю всі ваші фотоапарати".

Деталі: Журналіст спитав, чому Павло погрожує кореспондентам. Натомість той почав брехати, що, навпаки, йому погрожують. "Я не погрожую, ето ти погрожуєш", - сказав Павло.

Також журналіст попросив Павла сказати, що Росія напала на Україну, але той промовчав.

Прихильники церковника почали казати журналісту, щоб той не провокував. Один зі священнослужителів накинувся на журналіста і порвав йому дріт для зарядки.

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На оприлюднених відео зафіксовано, як церковник навіть штовхнув одну з журналісток.

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