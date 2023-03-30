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"Намісник" Лаври пригрозив журналістам побити палицею, репортерці пошкодили камеру

Станіслав ПогоріловЧетвер, 30 березня 2023, 12:23
Намісник Лаври пригрозив журналістам побити палицею, репортерці пошкодили камеру
намісник Лаври Павло, скриншот

Намісник Києво-Печерської лаври митрополит УПЦ МП Павло в оточенні прихильників пригрозив журналістам побиттям та перешкоджав їхній діяльності.  Одну з журналісток він сильно штовхнув, також оператору священнослужитель пошкодив камеру.

Джерело: Укрінформ

Пряма мова Павла: "Я зараз візьму ту палку і поб′ю всі ваші фотоапарати".

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Деталі: Журналіст спитав, чому Павло погрожує кореспондентам. Натомість той почав брехати, що, навпаки, йому погрожують. "Я не погрожую, ето ти погрожуєш", - сказав Павло.

Також журналіст попросив Павла сказати, що Росія напала на Україну, але той промовчав.

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Прихильники церковника почали казати журналісту, щоб той не провокував. Один зі священнослужителів накинувся на журналіста і порвав йому дріт для зарядки.

На оприлюднених відео зафіксовано, як церковник навіть штовхнув одну з журналісток.

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Передісторія:

  • У березні 2023 року Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір із УПЦ МП про безоплатне користування лаврою в Києві. Ченці мали покинути монастир і всі будівлі 29 березня.
  • Священники УПЦ МП мали залишити лавру 29 березня, провівши там останнє богослужіння.
  • Але намісник Лаври митрополит Павло заявив, що вони не планують цього робити і подають позов проти національного заповідника "Києво-Печерська лавра".
  • Він також відкрито погрожував президенту України Володимиру Зеленському, а міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка назвав "одержимим диявольським збісненням".
  • Увечері 29 березня сайт УПЦ МП повідомив, що Господарський суд Києва відкрив провадження по справі за позовом Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (Чоловічий монастир) до Нацзаповідника "Києво-Печерська лавра" з приводу розірвання договору оренди з боку заповідника.  
  • Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов запевнив, що духовенство УПЦ МП силою не будуть виганяти із Києво-Печерської лаври.
  • 30 березня комісію Міністерства культури, яка мала проводити інвентаризацію майна "Києво-Печерського заповідника", не пустили до лаври прихожани УПЦ МП.

Теми: УПЦ МПрелігіяКиїв
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