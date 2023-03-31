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ПВО уничтожила ночью 9 "Шахедов"

Марьян Ощановский, Ирина БалачукПятница, 31 марта 2023, 06:43
ПВО уничтожила ночью 9 Шахедов
ДРОН-КАМИКАДЗЕ "SHAHED-136". ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Ночью 31 марта россияне задействовали 10 беспилотников типа "Шахед" для воздушной атаки на Украину, 9 из них силы противовоздушной обороны сбили.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Для нанесения авиационных ударов враг задействовал 10 ударных БпЛА типа "Шахед-136", 9 из них уничтожили наши защитники".

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Детали: Кроме того, по информации Генштаба, противник, применив ЗРК С-300, совершил ночью 9 ракетных пусков по гражданской инфраструктуре Харькова.

Позже Воздушные силы ВСУ опубликовали видео ликвидации российских дронов-камикадзе иранского производства.

Сообщалось, что "Шахеды" уничтожали воины зенитного ракетного подразделения и мобильных огневых групп воздушного командования "Восток".

ВИДЕО ДНЯ

Что этому предшествовало:

  • Вечером 30 марта Россия атаковала Украину дронами-камикадзе.
  • Оккупанты обстреляли Харьков с территории РФ.
  • В Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Темы: ПВОШахедвойна
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