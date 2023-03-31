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Зеленський про підтримку України: лідер Китаю вагається

Альона Мазуренко П'ятниця, 31 березня 2023, 20:22
Зеленський про підтримку України: лідер Китаю вагається
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ. ФОТО ОП

Президент Володимир Зеленський вважає, що лідер Китаю Сі Цзіньпін один із тих, хто досі вагається у підтримці України, але Україна надсилає сигнали різним державам і чекає на відповідь.

Джерело: Зеленський на спільному брифінгу з лідерами Молдови, Словенії, Словаччини та Хорватії 

Пряма мова: "Ще є держави, яким складно до кінця бути на нашому боці з різних причин. Що у нас з лідером Китаю? Саме це один із лідерів, які вагаються.

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Для нас важливо зробити все, щоб залучити до перемоги над війною максимум держав. Мені здається, що в цілому це і є перемога світу над війною. Це повинен був приклад для усього світу і для всіх великих держав, які думають про агресію. 

Тому, ми і відправляємо сигнали таким державам і говоримо, що ми готові зустрічатися, обговорювати, говорити й разом перемагати агресію Російської Федерації. Очікуємо відповіді деяких держав".

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Теми: КитайЗеленськийУкраїнавійна
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