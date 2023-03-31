Зеленський про підтримку України: лідер Китаю вагається
Президент Володимир Зеленський вважає, що лідер Китаю Сі Цзіньпін один із тих, хто досі вагається у підтримці України, але Україна надсилає сигнали різним державам і чекає на відповідь.
Джерело: Зеленський на спільному брифінгу з лідерами Молдови, Словенії, Словаччини та Хорватії
Пряма мова: "Ще є держави, яким складно до кінця бути на нашому боці з різних причин. Що у нас з лідером Китаю? Саме це один із лідерів, які вагаються.
Для нас важливо зробити все, щоб залучити до перемоги над війною максимум держав. Мені здається, що в цілому це і є перемога світу над війною. Це повинен був приклад для усього світу і для всіх великих держав, які думають про агресію.
Тому, ми і відправляємо сигнали таким державам і говоримо, що ми готові зустрічатися, обговорювати, говорити й разом перемагати агресію Російської Федерації. Очікуємо відповіді деяких держав".
Передісторія:
- 24 лютого Зеленський заявив, що хотів би провести двосторонню зустріч з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
- Згодом повідомлялося, що лідер Китаю після зустрічі з Путіним у Москві планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським. Ця розмова мала бути першою з початку повномасштабної війни Росії проти України.
- 20-22 березня Сі Цзіньпін здійснив візит до Росії, де зустрівся з Володимиром Путіним та підписав домовленості щодо продовження стратегічного партнерства двох країн.
- Водночас Путін і Сі зробили спільну заяву, в якій заявили, що відносини їхніх країн не є військово-політичним союзом, не мають блокового і конфронтаційного характеру, також не спрямовані проти третіх країн.
- Після цього Зеленський заявив, що повідомив про бажання говорити з Сі Цзіньпіном, але не отримав зворотної пропозиції.
- 29 березня Зеленський заявив, що запрошує в Україну главу Китаю Сі Цзіньпіна.