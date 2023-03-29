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Зеленський запрошує Сі Цзіньпіна в Україну: Ми готові бачити його тут

Ірина БалачукСереда, 29 березня 2023, 08:40
Зеленський запрошує Сі Цзіньпіна в Україну: Ми готові бачити його тут
Володимир Зеленський. Фото ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що запрошує в Україну главу Китаю Сі Цзіньпіна.

Джерело: Associated Press

Дослівно АР: "У своєму інтерв'ю AP Зеленський передав запрошення в Україну одному помітному і стратегічно важливому лідеру, який ще не приїжджав в Україну (за час війни, як це робили багато світових лідерів – ред.) – голові КНР Сі Цзіньпіну".

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Пряма мова Зеленського: "Ми готові бачити його тут. Я хочу поговорити з ним".

Деталі: Президент України зауважив, що спілкувався з Сі до початку повномасштабної війни. Але протягом понад року повномасштабного вторгнення Росії контактів із лідером Китаю не було.

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Теми: ЗеленськийКитай
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