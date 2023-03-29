Зеленський запрошує Сі Цзіньпіна в Україну: Ми готові бачити його тут

Президент України Володимир Зеленський заявив, що запрошує в Україну главу Китаю Сі Цзіньпіна.

Джерело: Associated Press

Дослівно АР: "У своєму інтерв'ю AP Зеленський передав запрошення в Україну одному помітному і стратегічно важливому лідеру, який ще не приїжджав в Україну (за час війни, як це робили багато світових лідерів – ред.) – голові КНР Сі Цзіньпіну".

Пряма мова Зеленського: "Ми готові бачити його тут. Я хочу поговорити з ним".

Деталі: Президент України зауважив, що спілкувався з Сі до початку повномасштабної війни. Але протягом понад року повномасштабного вторгнення Росії контактів із лідером Китаю не було.

Передісторія:

24 лютого Зеленський заявив, що хотів би провести двосторонню зустріч з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Згодом повідомлялося, що лідер Китаю після зустрічі з Путіним у Москві планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським. Ця розмова мала бути першою з початку повномасштабної війни Росії проти України.

20-22 березня Сі Цзіньпін здійснив візит до Росії, де зустрівся з Володимиром Путіним та підписав домовленості щодо продовження стратегічного партнерства двох країн.

Водночас Путін і Сі зробили спільну заяву, в якій заявили, що відносини їхніх країн не є військово-політичним союзом, не мають блокового і конфронтаційного характеру, також не спрямовані проти третіх країн.

Після цього Зеленський заявив, що повідомив про бажання говорити з Сі Цзіньпіном, але не отримав зворотної пропозиції.