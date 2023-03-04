Тактика росіян стає все більш терористичною через відсутність успіху – Міноборони

Олександр Павлюк, фото з його Facebook

У Міноборони заявляють, що через відсутність успіху на фронті росіяни у відчаї, і їхня тактика стає все більш терористичною.

Джерело: перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, повідомляє Укрінформ

Пряма мова: "Росіяни у відчаї, через відсутність успіху на фронті їхня тактика стає все більш терористичною, вони обстрілюють регіони, вбивають цивільне населення, знищують інфраструктуру".

Деталі: Павлюк наголосив, що сили оборони України невпинно повертають контроль над українськими містами, селами та селищами.

Він додав, що з поверненням українського стяга на деокуповані території життя там відновлюється, і цей процес є одним із найскладніших викликів, які долають в Україні.