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Тактика росіян стає все більш терористичною через відсутність успіху – Міноборони

Катерина ТищенкоСубота, 4 березня 2023, 23:18
Олександр Павлюк, фото з його Facebook

У Міноборони заявляють, що через відсутність успіху на фронті росіяни у відчаї, і їхня тактика стає все більш терористичною.

Джерело: перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, повідомляє Укрінформ

Пряма мова: "Росіяни у відчаї, через відсутність успіху на фронті їхня тактика стає все більш терористичною, вони обстрілюють регіони, вбивають цивільне населення, знищують інфраструктуру".

Деталі: Павлюк наголосив, що сили оборони України невпинно повертають контроль над українськими містами, селами та селищами.

Він додав, що з поверненням українського стяга на деокуповані території життя там відновлюється, і цей процес є одним із найскладніших викликів, які долають в Україні.

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Теми: війнаРосіятероризмМіноборони
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