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Вірменія та Азербайджан звинуватили один одного у стрілянині з жертвами в Карабаху

"Європейська правда"Неділя, 5 березня 2023, 16:11
Вірменія та Азербайджан звинуватили один одного у стрілянині з жертвами в Карабаху
постраждалий автомобіль, фото з Facebook

Вірменія та Азербайджан звинувачують один одного у провокації на території невизнаного Нагірного Карабаху, у результаті якої є жертви та постраждалі.

Про інцидент, як пише "Європейська правда", повідомляє вірменська служба "Радіо Свобода".

Місцева влада у Степанакерті заявила, що 5 березня приблизно о 10:00 азербайджанська диверсійна група проникла на територію Нагірного Карабаху та скоїла збройний напад на черговий автомобіль паспортно-візового відділу місцевої поліції, унаслідок чого трьох працівників поліції вбили, а одного доправили в лікарню з тяжким пораненням і він перебуває під наглядом лікарів.

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"Співробітники поліції їхали в легковому автомобілі з арцахського (карабаського - Ред.) боку до нашого поліцейського пункту, у машині взагалі не було зброї або боєприпасів", - заявив держміністр невизнаного Карабаху Гурген Нерсісян.

Він назвавши заяву Міноборони Азербайджану "відвертою брехнею та спробою ввести в оману й обдурити міжнародне співтовариство".

Міністерство оборони Азербайджану зі свого боку повідомило, що у неділю було здійснено спробу перекидання військового спорядження з Вірменії до Нагірного Карабаху на поліцейських автомобілях.

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"Надійшла оперативна інформація про здійснення перевезення військової техніки, боєприпасів і особового складу з Республіки Вірменія на територію Азербайджану, де тимчасово перебуває російський миротворчий контингент, ґрунтовою дорогою Ханкенді-Халфалі-Туршсу. Вранці 5 березня з метою перевірки отриманої інформації підрозділами Азербайджанської Армії була зроблена спроба зупинки і перевірки автомобілів, що здійснюють незаконні військові перевезення", - заявило міністерство.

У відомстві додали, що противник відкрив вогонь і унаслідок перестрілки з обох сторін є жертви і поранені.

У відомстві зазначили, що для запобігання провокаціям необхідно встановити контрольно-пропускний пункт на кордоні з Вірменією та вивести вірменських військових із Карабаху.

Офіційний Єреван заявив, що твердження Баку про транспортування зброї з Вірменії до Нагірного Карабаху не відповідають дійсності, а напад був провокацією на замовлення вищого керівництва Азербайджану.

"Офіційна "гіпотеза", висунута Азербайджаном, абсурдна. Вони не представили і не можуть представити жодних фактів і обґрунтувань для підтвердження цієї гіпотези", - підкреслили в МЗС Вірменії.

Нагірний Карабах є міжнародно визнаною частиною Азербайджану, але під час першої війни на початку 1990-х років на території, населеній переважно етнічними вірменами, була проголошена невизнана держава. Під час шеститижневої війни 2020 року Азербайджан повернув більшу частину втраченої території.

Більше про останні події в Нагірному Карабаху читайте у статті: Азербайджан заморожує війну: чому Росія дозволила зробити холод зброєю проти Вірменії.

Теми: ВірменіяАзербайджанНагірний Карабах
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