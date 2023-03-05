Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в стрельбе с жертвами в Карабахе

"Европейская правда"Воскресенье, 5 марта 2023, 17:11
пострадавший автомобиль, фото из Facebook

Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в провокации на территории непризнанного Нагорного Карабаха, в результате которой есть жертвы и пострадавшие.

Об инциденте, как пишет "Европейская правда", сообщает армянская служба "Радио Свобода".

Местные власти в Степанакерте заявили, что 5 марта примерно в 10:00 азербайджанская диверсионная группа проникла на территорию Нагорного Карабаха и совершила вооруженное нападение на дежурный автомобиль паспортно-визового отдела местной полиции, в результате чего трех сотрудников полиции убили, а одного доставили в больницу с тяжелым ранением и он находится под наблюдением врачей.

"Сотрудники полиции ехали в легковом автомобиле с арцахской (карабахской - Ред.) стороны к нашему полицейскому пункту, в машине вообще не было оружия или боеприпасов", - заявил госминистр непризнанного Карабаха Гурген Нерсисян.

Он назвав заявление Минобороны Азербайджана "откровенной ложью и попыткой ввести в заблуждение и обмануть международное сообщество".

Министерство обороны Азербайджана со своей стороны сообщило, что в воскресенье была предпринята попытка переброски военного снаряжения из Армении в Нагорный Карабах на полицейских автомобилях.

"Поступила оперативная информация об осуществлении перевозки военной техники, боеприпасов и личного состава из Республики Армения на территорию Азербайджана, где временно находится российский миротворческий контингент, по грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу. Утром 5 марта с целью проверки полученной информации подразделениями Азербайджанской Армии была предпринята попытка остановки и проверки автомобилей, осуществляющих незаконные военные перевозки", - заявило министерство.

ВИДЕО ДНЯ

В ведомстве добавили, что противник открыл огонь и в результате перестрелки с обеих сторон есть жертвы и раненые.

В ведомстве отметили, что для предотвращения провокаций необходимо установить контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией и вывести армянских военных из Карабаха.

Официальный Ереван заявил, что утверждения Баку о транспортировке оружия из Армении в Нагорный Карабах не соответствуют действительности, а нападение было провокацией по заказу высшего руководства Азербайджана.

"Официальная "гипотеза", выдвинутая Азербайджаном, абсурдна. Они не представили и не могут представить никаких фактов и обоснований для подтверждения этой гипотезы", - подчеркнули в МИД Армении.

Нагорный Карабах является международно признанной частью Азербайджана, но во время первой войны в начале 1990-х годов на территории, населенной преимущественно этническими армянами, было провозглашено непризнанное государство. Во время шестинедельной войны 2020 года Азербайджан вернул большую часть утраченной территории.

Больше о последних событиях в Нагорном Карабахе читайте в статье: Азербайджан замораживает войну: почему Россия позволила сделать холод оружием против Армении.

Темы: АрменияАзербайджанНагорный Карабах
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В Германии установили, что яхту, с которой взорвали "Северные потоки", арендовали у украинцев - СМИ

У Зеленского ответили на статью об украинском следе в подрыве "Северных потоков"

дополнено, фото

В бою под Бахмутом погиб Герой Украины "Да Винчи"

NYT утверждает, что "Северные потоки" взорвали "оппоненты Путина" - не исключено, что украинцы

фото, видеоСостоялся новый обмен пленными: 130 на 90

Все новости...
Армения
Москва просит Баку разблокировать коридор, критически важный для снабжения Карабаха
Россия обвинила Армению в срыве мирных переговоров с Азербайджаном
В ОДКБ отреагировали на отказ Армении проводить военные учения организации
Последние новости
21:12
Популярные в Украине сети "Суши Мастер" и "Суши Вок" имеют российское происхождение – NV
21:00
Вопрос разрешений для выезда мужчин за границу вынесут на Ставку – Данилов
20:59
С начала года украинцы оформили 455 жалоб на нарушение языкового закона – омбудсмен
20:51
Президент Грузии на фоне протестов отменяет встречи в США и готовит срочное обращение
20:35
IBOX BANK лишили лицензии, его ликвидируют - НБУ
20:30
В Германии установили, что яхту, с которой взорвали "Северные потоки", арендовали у украинцев - СМИ
20:15
У Зеленского ответили на статью об украинском следе в подрыве "Северных потоков"
20:09
Зеленский: Захват Бахмута откроет РФ путь к другим городам, но никто не должен быть окружен
19:53
Убытки от землетрясений в Турции могут превышать $100 млрд - ООН
19:35
дополнено, фото
Все новости...