Армения и Азербайджан обвинили друг друга в стрельбе с жертвами в Карабахе

Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в провокации на территории непризнанного Нагорного Карабаха, в результате которой есть жертвы и пострадавшие.

Об инциденте, как пишет "Европейская правда", сообщает армянская служба "Радио Свобода".

Местные власти в Степанакерте заявили, что 5 марта примерно в 10:00 азербайджанская диверсионная группа проникла на территорию Нагорного Карабаха и совершила вооруженное нападение на дежурный автомобиль паспортно-визового отдела местной полиции, в результате чего трех сотрудников полиции убили, а одного доставили в больницу с тяжелым ранением и он находится под наблюдением врачей.

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"Сотрудники полиции ехали в легковом автомобиле с арцахской (карабахской - Ред.) стороны к нашему полицейскому пункту, в машине вообще не было оружия или боеприпасов", - заявил госминистр непризнанного Карабаха Гурген Нерсисян.

Он назвав заявление Минобороны Азербайджана "откровенной ложью и попыткой ввести в заблуждение и обмануть международное сообщество".

Министерство обороны Азербайджана со своей стороны сообщило, что в воскресенье была предпринята попытка переброски военного снаряжения из Армении в Нагорный Карабах на полицейских автомобилях.

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"Поступила оперативная информация об осуществлении перевозки военной техники, боеприпасов и личного состава из Республики Армения на территорию Азербайджана, где временно находится российский миротворческий контингент, по грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу. Утром 5 марта с целью проверки полученной информации подразделениями Азербайджанской Армии была предпринята попытка остановки и проверки автомобилей, осуществляющих незаконные военные перевозки", - заявило министерство.

В ведомстве добавили, что противник открыл огонь и в результате перестрелки с обеих сторон есть жертвы и раненые.

В ведомстве отметили, что для предотвращения провокаций необходимо установить контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией и вывести армянских военных из Карабаха.

Официальный Ереван заявил, что утверждения Баку о транспортировке оружия из Армении в Нагорный Карабах не соответствуют действительности, а нападение было провокацией по заказу высшего руководства Азербайджана.

"Официальная "гипотеза", выдвинутая Азербайджаном, абсурдна. Они не представили и не могут представить никаких фактов и обоснований для подтверждения этой гипотезы", - подчеркнули в МИД Армении.

Нагорный Карабах является международно признанной частью Азербайджана, но во время первой войны в начале 1990-х годов на территории, населенной преимущественно этническими армянами, было провозглашено непризнанное государство. Во время шестинедельной войны 2020 года Азербайджан вернул большую часть утраченной территории.

Больше о последних событиях в Нагорном Карабахе читайте в статье: Азербайджан замораживает войну: почему Россия позволила сделать холод оружием против Армении.