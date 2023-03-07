РФ хоче захопити Бахмут, щоб показати хоч якісь здобутки на полі бою – Держдеп США

Місто Бахмут не є стратегічно важливим для Росії, однак спроби захопити його – це єдина можливість продемонструвати хоч якісь результати на полі бою.

Джерело: речник Державного департаменту США Нед Прайс, якого цитує "Укрінформ"

Деталі: За словами Прайса, Бахмут, де зараз точаться найзапекліші бої, не має для росіян великого стратегічного значення в плані оперативної обстановки.

Російські сили прагнуть захопити місто, бо не мають інших варіантів, щоб досягти хоч якихось здобутків на полі бою, наголосив він.

Речник Держдепу також заявив, що війна проти України закінчиться для РФ стратегічною поразкою.

"З перших годин вторгнення РФ в Україну було чітко зрозуміло, що коли б це не закінчилося, це завершиться стратегічним провалом Росії", – сказав Прайс.

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський заявив, що Бахмут дає один із найбільших результатів за всю війну, коментуючи рішення продовжити обороняти місто від російських окупантів.