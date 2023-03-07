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РФ хочет захватить Бахмут, чтобы показать хоть какие-то достижения на поле боя – Госдеп США

"Украинская правда"Вторник, 7 марта 2023, 03:09
РФ хочет захватить Бахмут, чтобы показать хоть какие-то достижения на поле боя – Госдеп США
Госдеп США. Фото Getty Images

Город Бахмут не является стратегически важным для России, однако попытки захватить его – это единственная возможность продемонстрировать хоть какие-то результаты на поле боя.

Источник: представитель Государственного департамента США Нед Прайс, которого цитирует "Укринформ"

Детали: По словам Прайса, Бахмут, где сейчас идут ожесточенные бои, не имеет для россиян большого стратегического значения в плане оперативной обстановки.

Российские силы стремятся захватить город, потому что не имеют других вариантов, чтобы достичь хоть каких-то достижений на поле боя, подчеркнул он.

Представитель Госдепа также заявил, что война против Украины закончится для РФ стратегическим поражением.

"С первых часов вторжения РФ в Украину было четко понятно, что когда бы это ни закончилось, это завершится стратегическим провалом России", – сказал Прайс.

Напомним: Президент Владимир Зеленский заявил, что Бахмут дает один из самых больших результатов за всю войну, комментируя решение продолжить оборонять город от российских оккупантов.

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Темы: СШАБахмутРосcия
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