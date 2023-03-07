Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

РФ хочет захватить Бахмут, чтобы показать хоть какие-то достижения на поле боя – Госдеп США

"Украинская правда"Вторник, 7 марта 2023, 02:09
РФ хочет захватить Бахмут, чтобы показать хоть какие-то достижения на поле боя – Госдеп США
Госдеп США. Фото Getty Images

Город Бахмут не является стратегически важным для России, однако попытки захватить его – это единственная возможность продемонстрировать хоть какие-то результаты на поле боя.

Источник: представитель Государственного департамента США Нед Прайс, которого цитирует "Укринформ"

Детали: По словам Прайса, Бахмут, где сейчас идут ожесточенные бои, не имеет для россиян большого стратегического значения в плане оперативной обстановки.

Реклама:

Российские силы стремятся захватить город, потому что не имеют других вариантов, чтобы достичь хоть каких-то достижений на поле боя, подчеркнул он.

Представитель Госдепа также заявил, что война против Украины закончится для РФ стратегическим поражением.

"С первых часов вторжения РФ в Украину было четко понятно, что когда бы это ни закончилось, это завершится стратегическим провалом России", – сказал Прайс.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Президент Владимир Зеленский заявил, что Бахмут дает один из самых больших результатов за всю войну, комментируя решение продолжить оборонять город от российских оккупантов.

Темы: СШАБахмутРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 20 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
США
Война в Украине сказалась на продовольственной безопасности бедных стран − разведка США
Трамп обещает "посадить" политических оппонентов, если снова станет президентом
США заморозили активы первых индийских алмазных компаний за сотрудничество с российской "Алросой"
Последние новости
14:23
В России аварийно сел Boeing, который летел из Москвы: отказал двигатель
14:22
Цены на автогаз в крупных сетях АЗС за месяц упали почти на 20%
14:14
фото"Зубы дракона" вырастают на северной границе – Объединенные силы ВСУ
14:07
Во Львове 5-летний мальчик впал в кому после удаления зубов: полиция открыла дело
14:07
Турция заявила о задержании 32 боевиков ИГИЛ, готовивших нападения на синагоги и церкви
14:03
В ближайшие дни без осадков, на Новый год местами дождь
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
13:41
Дуда созвал срочное заседание Бюро нацбезопасности из-за "объекта" с территории Украины
13:37
Массированная атака россиян: в Запорожье погибла учительница
13:21
Какие открытия 2023 года могут изменить жизнь человечества?
Все новости...
Реклама: