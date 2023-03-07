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МВС засекретить списки бійців "Гвардії наступу"

Валентина РоманенкоВівторок, 7 березня 2023, 12:43
МВС засекретить списки бійців Гвардії наступу
"Гвардія наступу". фото МВС

Міністерство внутрішніх справ не буде оприлюднювати списки рядових бійців "Гвардії наступу", наразі надійшло і обробляється 23 тисячі заявок від кандидатів у добровольці.

Джерело: глава МВС Ігор Клименко в інтерв'ю "Укрінформу"

Пряма мова: "Насправді ми побачили, що є дуже багато людей – і чоловіків і, до речі, жінок, які захотіли приєднатися до "Гвардії наступу на різних позиціях. Не тільки у розвідці – прийшли медики, водії, ремонтники, техніки і так далі.

У нас уже зареєстровано понад 23 тисячі заявок. Інформація щодо більше 35 тисяч заявок, яка була розповсюджена, є недостатньо точною, бо у кількість 35 тисяч входить і кількість наданих консультацій. Чистих заявок у нас – понад 23 тисячі.

Деталі: За даними Клименка, близько 5 відсотків від усіх заявок надійшли від жінок.

Іноземців зараз у добровольчі штурмові бригади не беруть, зазначив міністр. Станом на зараз МВС має справу виключно з громадянами України.

Командири цих підрозділів – відкриті, публічні особи. Вони спілкуються з кандидатами на проходження служби у цих бригадах і формують внутрішньоколективний настрій.

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Списки по рядових бійцях МВС не буде ніде оприлюднювати.

Клименко запевнив, що кожну таку бригаду прагнутимуть озброїти належним чином, передусім західною, НАТОвською технікою й озброєнням.

Очільник міністерства також назвав приблизну зарплату добровольців.

Пряма мова: "Увесь особовий склад, насамперед – розвідка, штурмові підрозділи – це люди, які на час війни будуть надзвичайно закриті від надання інформації широкому загалу…

У різних підрозділах співвідношення (людей із системи МВС і добровольців) є різним – і 40 відсотків людей із системи, і 35, і 45. Це стає зрозумілим при формуванні цих підрозділів.

Звичайно, що вже є ті новобранці, які були прийняті та проходять службу, проходять відповідний вишкіл. Це – тисячі людей, але точніші цифри не можу називати. Та вони вже зараз отримують форму, екіпірування і виїжджають на полігон для проведення навчання.

Мінімальна зарплата зараз у місці постійної дислокації знаходиться на рівні від 25 тисяч гривень. Далі це буде визначатися районом перебування особи і веденням бойових дій.

Тобто, ця сума – це база. Але, наприклад, якщо говорити про громадянина, який був майором, то він одразу отримає пару тисяч за звання. Відповідно, від посади людини також залежатиме, яким буде його грошове забезпечення".

Передісторія:

  • 2 лютого виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що в МВС почали формувати 8 штурмових бригад "Гвардія наступу" для посилення Сил оборони та звільнення окупованих територій.
  • 3 лютого МВС прозвітувало, що рекрутингова кампанія стартувала досить активно. 
  • Усім військовим, які стануть штурмовиками в "Гвардії наступу", обіцяють перелік соціальних гарантій, серед яких — можливість отримати житло та лікування, а також навчання у ВНЗ.
  • Речник Нацгвардії полковник Руслан Музичук пояснював, що планова мобілізація і створення добровольчих бригад "Гвардії наступу" покликані в першу чергу сформувати резерви, штурмові підрозділи та забезпечити можливість ротації військових для виконання завдань щодо оборони держави.

Теми: Гвардія наступуМВСвійна
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