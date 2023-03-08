ГУР: Пошук винних у розстрілі українського військового вже триває, це питання честі
Середа, 8 березня 2023, 14:30
Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов повідомив, що наразі здійснюються заходи з пошуку винних у розстрілі беззбройного українського солдата відразу після його слів "Слава Україні!".
Джерело: пресслужба ГУР
Пряма мова Юсова: "Це комплексна робота (з пошуку винних – ред.), яка вже триває. Це завдання і питання честі всього сектору оборони і громадянського суспільства. Я думаю, що винні будуть встановлені".
Деталі: За його словами, окупанти хочуть підвищити рівень ненависті до українців всередині Росії, а також залякати і нажахати самих українців.
"Це ті акти геноциду, яких рашисти не соромляться. Це публічна політика режиму і так званої армії", – підкреслив він.
Передісторія:
- 6 березня в мережі з'явилося жахливе відео розстрілу українського військового, який потрапив у полон до російських окупантів. В останні миті свого життя український полонений промовив "Слава Україні!", судячи з відео.
- Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо відео, на якому російські загарбники розстрілюють беззбройного українського солдата.
- Український омбудсмен Дмитро Лубінець назвав "черговим воєнним злочином Росії" розстріл українського військового
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду розслідувати обставини розстрілу українського військовополоненого, про що стало відомо в понеділок.
- Президент Володимир Зеленський відреагував на відео з розстрілом окупантами українського військового, який сказав "Слава Україні".
- У соцмережах з'явилося кілька припущень щодо імені загиблого. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала дочекатись офіційного підтвердження особи українського військового, відео з розстрілом якого було оприлюднено напередодні.
- Речник державного департаменту США Нед Прайс заявив, що відомству відомо про відео із розстрілом військовополоненого українця, як вважається, російськими військовими, й засудив їх.
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