ГУР: Пошук винних у розстрілі українського військового вже триває, це питання честі

Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов повідомив, що наразі здійснюються заходи з пошуку винних у розстрілі беззбройного українського солдата відразу після його слів "Слава Україні!".

Джерело: пресслужба ГУР

Пряма мова Юсова: "Це комплексна робота (з пошуку винних – ред.), яка вже триває. Це завдання і питання честі всього сектору оборони і громадянського суспільства. Я думаю, що винні будуть встановлені".

Деталі: За його словами, окупанти хочуть підвищити рівень ненависті до українців всередині Росії, а також залякати і нажахати самих українців.

"Це ті акти геноциду, яких рашисти не соромляться. Це публічна політика режиму і так званої армії", – підкреслив він.

Передісторія:

6 березня в мережі з'явилося жахливе відео розстрілу українського військового, який потрапив у полон до російських окупантів. В останні миті свого життя український полонений промовив "Слава Україні!", судячи з відео.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо відео, на якому російські загарбники розстрілюють беззбройного українського солдата.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець назвав "черговим воєнним злочином Росії" розстріл українського військового

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду розслідувати обставини розстрілу українського військовополоненого, про що стало відомо в понеділок.

Президент Володимир Зеленський відреагував на відео з розстрілом окупантами українського військового, який сказав "Слава Україні".

У соцмережах з'явилося кілька припущень щодо імені загиблого. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала дочекатись офіційного підтвердження особи українського військового, відео з розстрілом якого було оприлюднено напередодні.

Речник державного департаменту США Нед Прайс заявив, що відомству відомо про відео із розстрілом військовополоненого українця, як вважається, російськими військовими, й засудив їх.