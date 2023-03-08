ГУР: Пошук винних у розстрілі українського військового вже триває, це питання честі

Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов повідомив, що наразі здійснюються заходи з пошуку винних у розстрілі беззбройного українського солдата відразу після його слів "Слава Україні!".

Джерело: пресслужба ГУР

Пряма мова Юсова: "Це комплексна робота (з пошуку винних – ред.), яка вже триває. Це завдання і питання честі всього сектору оборони і громадянського суспільства. Я думаю, що винні будуть встановлені".

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Деталі: За його словами, окупанти хочуть підвищити рівень ненависті до українців всередині Росії, а також залякати і нажахати самих українців.

"Це ті акти геноциду, яких рашисти не соромляться. Це публічна політика режиму і так званої армії", – підкреслив він.

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