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"Гвардія наступу" проходитиме підготовку протягом 2-4 місяців

Альона Мазуренко Середа, 8 березня 2023, 23:56
Гвардія наступу проходитиме підготовку протягом 2-4 місяців

Штурмові бригади "Гвардії наступу", які готуються у складі Нацгвардії, проходитимуть підготовку протягом 2-4 місяців і лише потім підрозділи будуть залучені до бойових дій.

Джерело: Нацгвардія, спікер НГУ Руслан Музичук в ефірі проєкту Радіо Свобода – Радіо Донбас.Реалії

Пряма мова: "Коли пройде повний етап підготовки і бойове злагодження ротно-батальйонного рівня, може йтися про залучення їх до виконання задач на полі бою. Це залежатиме від того задуму, який матиме військово-політичне керівництво щодо застосування цих штурмових бригад – на якому напрямі, в якому обсязі.

Наразі йдеться про їхнє повне комплектування і якісну підготовку, вона триватиме 2-4 місяці".

Деталі: За словами Музичука, у складі МВС формується 8 таких бригад, із них 6 – у складі Нацгвардії.

Наразі з моменту старту кампанії майже 1000 кандидатів, які подали заявку до штурмових бригад НГУ і пройшли необхідні етапи відбору – вже зараховані до строю.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 2 лютого виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що в МВС почали формувати 8 штурмових бригад "Гвардія наступу" для посилення Сил оборони та звільнення окупованих територій.
  • 3 лютого МВС прозвітувало, що рекрутингова кампанія стартувала досить активно. 
  • Усім військовим, які стануть штурмовиками в "Гвардії наступу", обіцяють перелік соціальних гарантій, серед яких — можливість отримати житло та лікування, а також навчання у ВНЗ.
  • Речник Нацгвардії полковник Руслан Музичук пояснював, що планова мобілізація і створення добровольчих бригад "Гвардії наступу" покликані в першу чергу сформувати резерви, штурмові підрозділи та забезпечити можливість ротації військових для виконання завдань щодо оборони держави.

Теми: Гвардія наступу
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