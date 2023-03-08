"Гвардія наступу" проходитиме підготовку протягом 2-4 місяців

Штурмові бригади "Гвардії наступу", які готуються у складі Нацгвардії, проходитимуть підготовку протягом 2-4 місяців і лише потім підрозділи будуть залучені до бойових дій.

Джерело: Нацгвардія, спікер НГУ Руслан Музичук в ефірі проєкту Радіо Свобода – Радіо Донбас.Реалії

Пряма мова: "Коли пройде повний етап підготовки і бойове злагодження ротно-батальйонного рівня, може йтися про залучення їх до виконання задач на полі бою. Це залежатиме від того задуму, який матиме військово-політичне керівництво щодо застосування цих штурмових бригад – на якому напрямі, в якому обсязі.

Наразі йдеться про їхнє повне комплектування і якісну підготовку, вона триватиме 2-4 місяці".

Деталі: За словами Музичука, у складі МВС формується 8 таких бригад, із них 6 – у складі Нацгвардії.

Наразі з моменту старту кампанії майже 1000 кандидатів, які подали заявку до штурмових бригад НГУ і пройшли необхідні етапи відбору – вже зараховані до строю.

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