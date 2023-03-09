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Внаслідок нічної атаки росіян пошкоджено 3 електростанції ДТЕК: без жертв

Станіслав ПогоріловЧетвер, 9 березня 2023, 09:00
Внаслідок нічної атаки росіян пошкоджено 3 електростанції ДТЕК: без жертв
Фото: ДТЕК

9 березня через ракетну атаку російських загарбників постраждали три теплоелектростанції ДТЕК Енерго, енергетики вже почали ліквідовувати наслідки.

Джерело: пресслужба ДТЕК

Дослівно: "За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Серйозно пошкоджено обладнання підприємств. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання".

Деталі: Повідомляється, що задля безпеки на об’єктах знаходяться тільки критично необхідні співробітники, інші працюють у віддаленому режимі.

В ДТЕК нагадали, що у вересні - березні енергетичні підприємства компанії були атаковані 29 разів. Внаслідок них 3 енергетиків загинули, 28 були поранені.

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Теми: енергетикаракетний ударвійна
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