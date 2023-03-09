Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В результате ночной атаки россиян повреждены 3 электростанции ДТЭК: без жертв

Станислав ПогориловЧетверг, 9 марта 2023, 09:00
В результате ночной атаки россиян повреждены 3 электростанции ДТЭК: без жертв
Фото: ДТЭК

9 марта из-за ракетной атаки российских захватчиков пострадали три теплоэлектростанции ДТЭК Энерго, энергетики уже начали ликвидировать последствия.

Источник: пресс-служба ДТЭК

Дословно: "По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Серьезно повреждено оборудование предприятий. После окончания атаки энергетики оперативно начали ликвидацию последствий и восстановление работы оборудования".

Детали: Сообщается, что в целях безопасности на объектах находятся только критически необходимые сотрудники, остальные работают в удаленном режиме.

В ДТЭК напомнили, что в сентябре - марте энергетические предприятия компании были атакованы 29 раз. В результате них 3 энергетиков погибли, 28 были ранены.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: энергетикаракетный ударвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Падение ВВП в 4 квартале прошлого года превысило 31% – Госстат

Кабмин предлагает увеличить расходы госбюджета более чем на полтриллиона: средства направят на оборону

видеоМонахи УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской Лавры

Международный суд откроет против России два дела о военных преступлениях

Арахамия ответил премьеру Грузии намеками на публикацию транзакций с банковских счетов

В России предлагают поднять призывной возраст и три года призывать в армию больше людей

Все новости...
энергетика
В Киеве отменили экстренные отключения света: частично действуют в 3 районах
Энергосистему Одесской области полностью восстановят до середины марта
Импорт электроэнергии сейчас почти не используется – "Укрэнерго"
Последние новости
20:01
Пиротехники и гражданский подорвались на боеприпасах РФ на Херсонщине: есть погибший
19:53
В правительстве Сербии вдруг предложили как можно быстрее ввести санкции против РФ
19:38
Россия готова продлить "зерновую сделку", но только на 60 дней
19:35
В Раде хотят официально признать политический режим в России как рашизм
19:31
фотоПервые украинские экипажи завершили обучение на танках Leopard 2 в Испании
19:26
видеоВСУ показали, как выглядит населенный пункт возле Бахмута после боев
19:18
Падение ВВП в 4 квартале прошлого года превысило 31% – Госстат
19:07
Россияне привезли в больницу оккупированной Луганщины 150 "вагнеровцев"
19:04
Кабмин предлагает увеличить расходы госбюджета более чем на полтриллиона: средства направят на оборону
18:52
Премьер Финляндии объяснила позицию об истребителях для Украины после "заявления-неожиданности" в Киеве
Все новости...