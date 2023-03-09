В результате ночной атаки россиян повреждены 3 электростанции ДТЭК: без жертв

9 марта из-за ракетной атаки российских захватчиков пострадали три теплоэлектростанции ДТЭК Энерго, энергетики уже начали ликвидировать последствия.

Источник: пресс-служба ДТЭК

Дословно: "По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Серьезно повреждено оборудование предприятий. После окончания атаки энергетики оперативно начали ликвидацию последствий и восстановление работы оборудования".

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Детали: Сообщается, что в целях безопасности на объектах находятся только критически необходимые сотрудники, остальные работают в удаленном режиме.

В ДТЭК напомнили, что в сентябре - марте энергетические предприятия компании были атакованы 29 раз. В результате них 3 энергетиков погибли, 28 были ранены.