Маск не заборонятиме російським чиновникам, на кшталт Медведєва, писати про Україну в Twitter
Власник Twitter мільярдер Ілон Маск не буде обмежувати в публікаціях російських чиновників, зокрема заступника секретаря Радбезу Росії Дмитра Медведєва, який публікує свою "аналітику" щодо війни з Україною.
Джерело: Радіо Свобода
Деталі: Користувачі Twitter звинуватили Маска в тому, що він дозволяє російським політикам користуватися платформою Twitter і публікувати там свою пропаганду.
Зокрема йдеться про пост Медведєва про те, що "Україна зникне... тому що вона нікому не потрібна".
Маск відповів, що люди повинні самі вирішувати щодо цього і відмовився обмежувати акаунти російських урядових структур.
I’m told Putin called me a war criminal for helping Ukraine, so he’s not exactly my best friend.— Elon Musk (@elonmusk) April 9, 2023
All news is to some degree propaganda. Let people decide for themselves.
Пряма мова Маска: "Мені сказали, що Путін назвав мене військовим злочинцем за допомогу Україні, тож він не зовсім мій найкращий друг. Всі новини - це певною мірою пропаганда. Нехай люди самі вирішують".
Передісторія:
- У суботу 8 квітня Медведєв написав, нібито Україна "зникне, бо нікому не потрібна".
- Маск неодноразово опинявся у центрі скандалів, пов’язаних із його заявами, чи опитуваннями щодо війни Росії проти України.
- Так, він заявляв, що для Росії Крим так само важливий, як для США – Гавайські острови, тому вона його захопила.
- У жовтні 2022 року Маск запропонував фоловерам опитування, в якому виклав свою позицію щодо вирішення питання приналежності анексованого Росією Криму.