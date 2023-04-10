Маск не заборонятиме російським чиновникам, на кшталт Медведєва, писати про Україну в Twitter

Власник Twitter мільярдер Ілон Маск не буде обмежувати в публікаціях російських чиновників, зокрема заступника секретаря Радбезу Росії Дмитра Медведєва, який публікує свою "аналітику" щодо війни з Україною.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Користувачі Twitter звинуватили Маска в тому, що він дозволяє російським політикам користуватися платформою Twitter і публікувати там свою пропаганду.

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Зокрема йдеться про пост Медведєва про те, що "Україна зникне... тому що вона нікому не потрібна".

Маск відповів, що люди повинні самі вирішувати щодо цього і відмовився обмежувати акаунти російських урядових структур.

I’m told Putin called me a war criminal for helping Ukraine, so he’s not exactly my best friend.



All news is to some degree propaganda. Let people decide for themselves. ВІДЕО ДНЯ April 9, 2023

Пряма мова Маска: "Мені сказали, що Путін назвав мене військовим злочинцем за допомогу Україні, тож він не зовсім мій найкращий друг. Всі новини - це певною мірою пропаганда. Нехай люди самі вирішують".

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