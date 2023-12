Маск не заборонятиме російським чиновникам, на кшталт Медведєва, писати про Україну в Twitter

Власник Twitter мільярдер Ілон Маск не буде обмежувати в публікаціях російських чиновників, зокрема заступника секретаря Радбезу Росії Дмитра Медведєва, який публікує свою "аналітику" щодо війни з Україною.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Користувачі Twitter звинуватили Маска в тому, що він дозволяє російським політикам користуватися платформою Twitter і публікувати там свою пропаганду.

Зокрема йдеться про пост Медведєва про те, що "Україна зникне... тому що вона нікому не потрібна".

Маск відповів, що люди повинні самі вирішувати щодо цього і відмовився обмежувати акаунти російських урядових структур.

I’m told Putin called me a war criminal for helping Ukraine, so he’s not exactly my best friend.



All news is to some degree propaganda. Let people decide for themselves.