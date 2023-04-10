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Маск не заборонятиме російським чиновникам, на кшталт Медведєва, писати про Україну в Twitter

"Українська правда"Понеділок, 10 квітня 2023, 12:13
Маск не заборонятиме російським чиновникам, на кшталт Медведєва, писати про Україну в Twitter
Фото: Getty Images

Власник Twitter мільярдер Ілон Маск не буде обмежувати в публікаціях російських чиновників, зокрема заступника секретаря Радбезу Росії Дмитра Медведєва, який публікує свою "аналітику" щодо війни з Україною.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Користувачі Twitter звинуватили Маска в тому, що він дозволяє російським політикам користуватися платформою Twitter і публікувати там свою пропаганду.

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Зокрема йдеться про пост Медведєва про те, що "Україна зникне... тому що вона нікому не потрібна".

Маск відповів, що люди повинні самі вирішувати щодо цього і відмовився обмежувати акаунти російських урядових структур.

Пряма мова Маска: "Мені сказали, що Путін назвав мене військовим злочинцем за допомогу Україні, тож він не зовсім мій найкращий друг. Всі новини - це певною мірою пропаганда. Нехай люди самі вирішують".

Передісторія:

  • У суботу 8 квітня Медведєв написав, нібито Україна "зникне, бо нікому не потрібна".
  • Маск неодноразово опинявся у центрі скандалів, пов’язаних із його заявами, чи опитуваннями щодо війни Росії проти України.
  • Так, він заявляв, що для Росії Крим так само важливий, як для США – Гавайські острови, тому вона його захопила.
  • У жовтні 2022 року Маск запропонував фоловерам опитування, в якому виклав свою позицію щодо вирішення питання приналежності анексованого Росією Криму.

Теми: соцмережіМедведєв
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