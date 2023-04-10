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Маск не будет запрещать российским чиновникам, вроде Медведева, писать об Украине в Twitter

"Украинская правда"Понедельник, 10 апреля 2023, 12:13
Маск не будет запрещать российским чиновникам, вроде Медведева, писать об Украине в Twitter
Фото: Getty Images

Владелец Twitter миллиардер Илон Маск не будет ограничивать в публикациях российских чиновников, в частности заместителя секретаря Совбеза России Дмитрию Медведеву, который публикует свою "аналитику" относительно войны с Украиной.

Источник: Радио Свобода

Детали: Пользователи Twitter обвинили Маска в том, что он позволяет российским политикам пользоваться платформой Twitter и публиковать там свою пропаганду.

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В частности речь идет о посте Медведева о том, что "Украина исчезнет ... потому что она никому не нужна".

Маск ответил, что люди должны сами решать на этот счет и отказался ограничивать аккаунты российских правительственных структур.

Прямая речь Маска: "Мне сказали, что Путин назвал меня военным преступником за помощь Украине, так что он не совсем мой лучший друг. Все новости - это в определенной степени пропаганда. Пусть люди сами решают".

Предыстория:

  • В субботу 8 апреля Медведев написал, якобы Украина "исчезнет, потому что никому не нужна".
  • Маск неоднократно оказывался в центре скандалов, связанных с его заявлениями, или опросами о войне России против Украины.
  • Так, он заявлял, что для России Крым так же важен, как для США - Гавайские острова, поэтому она его захватила.
  • В октябре 2022 года Маск предложил фолловерам опрос, в котором изложил свою позицию по решению вопроса принадлежности аннексированного Россией Крыма.

Темы: соцсетиМедведев
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