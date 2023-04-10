Маск не будет запрещать российским чиновникам, вроде Медведева, писать об Украине в Twitter

Владелец Twitter миллиардер Илон Маск не будет ограничивать в публикациях российских чиновников, в частности заместителя секретаря Совбеза России Дмитрию Медведеву, который публикует свою "аналитику" относительно войны с Украиной.

Источник: Радио Свобода

Детали: Пользователи Twitter обвинили Маска в том, что он позволяет российским политикам пользоваться платформой Twitter и публиковать там свою пропаганду.

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В частности речь идет о посте Медведева о том, что "Украина исчезнет ... потому что она никому не нужна".

Маск ответил, что люди должны сами решать на этот счет и отказался ограничивать аккаунты российских правительственных структур.

I’m told Putin called me a war criminal for helping Ukraine, so he’s not exactly my best friend.



All news is to some degree propaganda. Let people decide for themselves. ВИДЕО ДНЯ April 9, 2023

Прямая речь Маска: "Мне сказали, что Путин назвал меня военным преступником за помощь Украине, так что он не совсем мой лучший друг. Все новости - это в определенной степени пропаганда. Пусть люди сами решают".

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