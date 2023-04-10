Маск не будет запрещать российским чиновникам, вроде Медведева, писать об Украине в Twitter
Владелец Twitter миллиардер Илон Маск не будет ограничивать в публикациях российских чиновников, в частности заместителя секретаря Совбеза России Дмитрию Медведеву, который публикует свою "аналитику" относительно войны с Украиной.
Источник: Радио Свобода
Детали: Пользователи Twitter обвинили Маска в том, что он позволяет российским политикам пользоваться платформой Twitter и публиковать там свою пропаганду.
В частности речь идет о посте Медведева о том, что "Украина исчезнет ... потому что она никому не нужна".
Маск ответил, что люди должны сами решать на этот счет и отказался ограничивать аккаунты российских правительственных структур.
I’m told Putin called me a war criminal for helping Ukraine, so he’s not exactly my best friend.
All news is to some degree propaganda. Let people decide for themselves.— Elon Musk (@elonmusk) April 9, 2023ВИДЕО ДНЯ
Прямая речь Маска: "Мне сказали, что Путин назвал меня военным преступником за помощь Украине, так что он не совсем мой лучший друг. Все новости - это в определенной степени пропаганда. Пусть люди сами решают".
Предыстория:
- В субботу 8 апреля Медведев написал, якобы Украина "исчезнет, потому что никому не нужна".
- Маск неоднократно оказывался в центре скандалов, связанных с его заявлениями, или опросами о войне России против Украины.
- Так, он заявлял, что для России Крым так же важен, как для США - Гавайские острова, поэтому она его захватила.
- В октябре 2022 года Маск предложил фолловерам опрос, в котором изложил свою позицию по решению вопроса принадлежности аннексированного Россией Крыма.