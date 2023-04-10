Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Маск не будет запрещать российским чиновникам, вроде Медведева, писать об Украине в Twitter

"Украинская правда"Понедельник, 10 апреля 2023, 12:13
Маск не будет запрещать российским чиновникам, вроде Медведева, писать об Украине в Twitter
Фото: Getty Images

Владелец Twitter миллиардер Илон Маск не будет ограничивать в публикациях российских чиновников, в частности заместителя секретаря Совбеза России Дмитрию Медведеву, который публикует свою "аналитику" относительно войны с Украиной.

Источник: Радио Свобода

Детали: Пользователи Twitter обвинили Маска в том, что он позволяет российским политикам пользоваться платформой Twitter и публиковать там свою пропаганду.

В частности речь идет о посте Медведева о том, что "Украина исчезнет ... потому что она никому не нужна".

Маск ответил, что люди должны сами решать на этот счет и отказался ограничивать аккаунты российских правительственных структур.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь Маска: "Мне сказали, что Путин назвал меня военным преступником за помощь Украине, так что он не совсем мой лучший друг. Все новости - это в определенной степени пропаганда. Пусть люди сами решают".

Предыстория:

  • В субботу 8 апреля Медведев написал, якобы Украина "исчезнет, потому что никому не нужна".
  • Маск неоднократно оказывался в центре скандалов, связанных с его заявлениями, или опросами о войне России против Украины.
  • Так, он заявлял, что для России Крым так же важен, как для США - Гавайские острова, поэтому она его захватила.
  • В октябре 2022 года Маск предложил фолловерам опрос, в котором изложил свою позицию по решению вопроса принадлежности аннексированного Россией Крыма.

Темы: соцсетиМедведев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Спецназовцы РФ понесли огромные потери, это изменило динамику войны – утечка из Пентагона

фото, видеоУП нашла беглого нардепа Онищенко в Куршевеле

Xiaomi отреагировала на "спонсора войны" в Украине: Мы за мир

В Украине закончился отопительный сезон

видеоНакануне Пасхи к украинцам обратилась СБУ

фотоНа въезде в Киев остановили священника УПЦ МП с трудовой книжкой РФ

Все новости...
соцсети
Дружественный огонь
"Немасил". Как украинцы реагируют на ажиотаж вокруг лекарств по рецепту
НАТО запретил работникам пользоваться TikTok – СМИ
Последние новости
15:47
фотоИз Украины в Болгарию пытались вывезти скрипку Страдивари
15:39
"Новая почта" отменила плату за переадресацию отправлений в пределах города
15:31
Нужно ли брать рецепт для закупки лекарства на фронт – объясняет Минздрав
15:29
видеоВСУ показали уличный бой в Бахмуте
15:26
Новый выпуск УП.Чат: Слив секретных данных в США, украинское контрнаступление и паспорта РФ в УПЦ МП
15:25
Совладелец компании, подозреваемой в "схеме" на ОПЗ, прокомментировал обвинения НАБУ
15:22
Франция готова предоставить Украине 2 млрд евро финансовой помощи – Шмыгаль
15:21
В ВР зарегистрировали законопроект, который предлагает расширить список военных с инвалидностью
15:03
МИД в ответ на хамство Орбана напомнил о зависимости Венгрии от ЕС
15:02
Экспорт нефти из РФ в марте достиг рекорда со времен пандемии, но доходы упали на 40% за год
Все новости...
Реклама: