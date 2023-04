Маск не будет запрещать российским чиновникам, вроде Медведева, писать об Украине в Twitter

Владелец Twitter миллиардер Илон Маск не будет ограничивать в публикациях российских чиновников, в частности заместителя секретаря Совбеза России Дмитрию Медведеву, который публикует свою "аналитику" относительно войны с Украиной.

Источник: Радио Свобода

Детали: Пользователи Twitter обвинили Маска в том, что он позволяет российским политикам пользоваться платформой Twitter и публиковать там свою пропаганду.

В частности речь идет о посте Медведева о том, что "Украина исчезнет ... потому что она никому не нужна".

Маск ответил, что люди должны сами решать на этот счет и отказался ограничивать аккаунты российских правительственных структур.

I’m told Putin called me a war criminal for helping Ukraine, so he’s not exactly my best friend.



All news is to some degree propaganda. Let people decide for themselves.