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У Міноборони затвердили склад антикорупційної ради

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 10 квітня 2023, 23:25
У Міноборони затвердили склад антикорупційної ради
Фото: Міноборони

Затверджено склад Громадської антикорупційної ради при Міноборони, яку обирали українці на загальнонаціональному голосуванні у березні.

Джерело: пресслужба Міноборони 

Деталі: До складу ради увійшли кандидати, які набрали найбільше голосів.

  • Геращенко Олександр Володимирович – від ГО "Центр протидії рейдерству та корупції";
  • Григорян Артак Володійович – від ГО "Всеукраїнське об’єднання "Автомайдан";
  • Грушовець Євген Анатолійович – від ВГО "Асоціація правників України";
  • Кальницький Віталій Володимирович – від ГО "Антикорупційна сокира";
  • Кривошея Геннадій Григорович – від ГО "Разом проти корупції";
  • Масюк Віталій Володимирович – від ГО "Нова чесна Україна";
  • Ніколаєнко Тетяна Володимирівна – від ГО "Сорорітас";
  • Оджиковський Віталій Олегович – від ВГО "Асоціація правників України";
  • Остапенко Дмитро Миколайович – від ВГО "Асоціація правників України";
  • Піонтковський Костянтин Анатолійович – від ГО "Всеукраїнське об’єднання "Автомайдан";
  • Прудковських Віктор Вячеславович – від ГО "Антикорупційна сокира";
  • Свірко Олег Станіславович – від ГО "Сорорітас"; 
  • Трегуб Олена Миколаївна – від ГО"Незалежна антикорупційна комісія"; 
  • Шуба Анастасія Вадимівна від – ГО "Антикорупційна сокира"; 
  • Ярова Богдана Едуардівна – від ГО "Сорорітас".

Відомство запевняє, що процес формування ради відбувся без порушень, ознак суттєвого впливу на результати не виявлено.

Всі письмові звернення, що містили скарги та апеляції на результати голосування як від учасників конкурсу, так і від громадських організацій було розглянуто у встановленому порядку, як запевняють у Міноборони.

Всього було подано заявки від понад 50 кандидатів. Комісія допустила до участі 29 кандидатів.

Що цьому передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Великий резонанс викликало викриття корупційних схем у Міноборони, зокрема із завищеними цінами на закупівлю продуктів.
  • У Міноборони анонсували створення Громадської антикорупційної ради, склад якої обирали українці на голосуванні 24 березня.
  • 31 березня Міноборони оприлюднило результати голосування.
  • За словами міністра Олексія Резнікова, громадська антикорупційна рада буде наділена вичерпним переліком інструментів, яких достатньо, щоб унеможливити будь-які корупційні прояви.

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Теми: Мінобороникорупціяактивісти
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