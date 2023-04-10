В Минобороны утвердили состав антикоррупционного совета
Понедельник, 10 апреля 2023, 23:25
Утвержден состав Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, который выбирали украинцы на общенациональном голосовании в марте.
Источник: пресс-служба Минобороны
Детали: В состав совета вошли кандидаты, которые набрали больше всего голосов.
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- Геращенко Александр Владимирович - от ОО "Центр противодействия рейдерству и коррупции";
- Григорян Артак Володеевич - от ОО "Всеукраинское объединение "Автомайдан";
- Грушовец Евгений Анатольевич - от ВОО "Ассоциация юристов Украины";
- Кальницкий Виталий Владимирович - от ОО "АНТИКОРУПЦИОННЫЙ СОКИРА";
- Кривошея Геннадий Григорьевич - от ОО "Вместе против коррупции";
- Масюк Виталий Владимирович - от ОО "НОВАЯ ЧЕСТНАЯ УКРАИНА";
- Николаенко Татьяна Владимировна - от ОО "СОРОРИТАС";
- Оджиковский Виталий Олегович - от ВОО "Ассоциация юристов Украины";
- Остапенко Дмитрий Николаевич - от ВОО "Ассоциация юристов Украины";
- Пионтковский Константин Анатольевич - от ОО "Всеукраинское объединение "Автомайдан";
- Прудковских Виктор Вячеславович - от ОО "АНТИКОРУПЦИОННЫЙ СОКИРА";
- Свирко Олег Станиславович - от ОО "СОРОРИТАС";
- Трегуб Елена Николаевна - от ОО "Независимая антикоррупционная комиссия";
- Шуба Анастасия Вадимовна от - ОО "АНТИКОРУПЦИОННЫЙ СОКИРА";
- Яровая Богдана Эдуардовна - от ОО "СОРОРИТАС".
Ведомство уверяет, что процесс формирования совета состоялся без нарушений, признаков существенного влияния на результаты не обнаружено.
Все письменные обращения, содержащие жалобы и апелляции на результаты голосования как от участников конкурса, так и от общественных организаций были рассмотрены в установленном порядке, как уверяют в Минобороны.
Всего были поданы заявки от более 50 кандидатов. Комиссия допустила к участию 29 кандидатов.
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