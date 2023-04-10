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В Минобороны утвердили состав антикоррупционного совета

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 10 апреля 2023, 23:25
В Минобороны утвердили состав антикоррупционного совета
Фото: Минобороны

Утвержден состав Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, который выбирали украинцы на общенациональном голосовании в марте.

Источник: пресс-служба Минобороны 

Детали: В состав совета вошли кандидаты, которые набрали больше всего голосов.

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  • Геращенко Александр Владимирович - от ОО "Центр противодействия рейдерству и коррупции";
  • Григорян Артак Володеевич - от ОО "Всеукраинское объединение "Автомайдан";
  • Грушовец Евгений Анатольевич - от ВОО "Ассоциация юристов Украины";
  • Кальницкий Виталий Владимирович - от ОО "АНТИКОРУПЦИОННЫЙ СОКИРА";
  • Кривошея Геннадий Григорьевич - от ОО "Вместе против коррупции";
  • Масюк Виталий Владимирович - от ОО "НОВАЯ ЧЕСТНАЯ УКРАИНА";
  • Николаенко Татьяна Владимировна - от ОО "СОРОРИТАС";
  • Оджиковский Виталий Олегович - от ВОО "Ассоциация юристов Украины";
  • Остапенко Дмитрий Николаевич - от ВОО "Ассоциация юристов Украины";
  • Пионтковский Константин Анатольевич - от ОО "Всеукраинское объединение "Автомайдан";
  • Прудковских Виктор Вячеславович - от ОО "АНТИКОРУПЦИОННЫЙ СОКИРА";
  • Свирко Олег Станиславович - от ОО "СОРОРИТАС"; 
  • Трегуб Елена Николаевна - от ОО "Независимая антикоррупционная комиссия"; 
  • Шуба Анастасия Вадимовна от - ОО "АНТИКОРУПЦИОННЫЙ СОКИРА"; 
  • Яровая Богдана Эдуардовна - от ОО "СОРОРИТАС".

Ведомство уверяет, что процесс формирования совета состоялся без нарушений, признаков существенного влияния на результаты не обнаружено.

Все письменные обращения, содержащие жалобы и апелляции на результаты голосования как от участников конкурса, так и от общественных организаций были рассмотрены в установленном порядке, как уверяют в Минобороны.

Всего были поданы заявки от более 50 кандидатов. Комиссия допустила к участию 29 кандидатов.

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Темы: Минобороныкоррупцияактивисты
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