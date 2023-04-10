В Минобороны утвердили состав антикоррупционного совета

Утвержден состав Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, который выбирали украинцы на общенациональном голосовании в марте.

Источник: пресс-служба Минобороны

Детали: В состав совета вошли кандидаты, которые набрали больше всего голосов.

Геращенко Александр Владимирович - от ОО "Центр противодействия рейдерству и коррупции";

Григорян Артак Володеевич - от ОО "Всеукраинское объединение "Автомайдан";

Грушовец Евгений Анатольевич - от ВОО "Ассоциация юристов Украины";

Кальницкий Виталий Владимирович - от ОО "АНТИКОРУПЦИОННЫЙ СОКИРА";

Кривошея Геннадий Григорьевич - от ОО "Вместе против коррупции";

Масюк Виталий Владимирович - от ОО "НОВАЯ ЧЕСТНАЯ УКРАИНА";

Николаенко Татьяна Владимировна - от ОО "СОРОРИТАС";

Оджиковский Виталий Олегович - от ВОО "Ассоциация юристов Украины";

Остапенко Дмитрий Николаевич - от ВОО "Ассоциация юристов Украины";

Пионтковский Константин Анатольевич - от ОО "Всеукраинское объединение "Автомайдан";

Прудковских Виктор Вячеславович - от ОО "АНТИКОРУПЦИОННЫЙ СОКИРА";

Свирко Олег Станиславович - от ОО "СОРОРИТАС";

Трегуб Елена Николаевна - от ОО "Независимая антикоррупционная комиссия";

Шуба Анастасия Вадимовна от - ОО "АНТИКОРУПЦИОННЫЙ СОКИРА";

Яровая Богдана Эдуардовна - от ОО "СОРОРИТАС".

Ведомство уверяет, что процесс формирования совета состоялся без нарушений, признаков существенного влияния на результаты не обнаружено.

Все письменные обращения, содержащие жалобы и апелляции на результаты голосования как от участников конкурса, так и от общественных организаций были рассмотрены в установленном порядке, как уверяют в Минобороны.

Всего были поданы заявки от более 50 кандидатов. Комиссия допустила к участию 29 кандидатов.