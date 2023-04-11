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На Волині також заборонили УПЦ МП

Ірина БалачукВівторок, 11 квітня 2023, 13:59
На Волині також заборонили УПЦ МП
Митрополит УПЦ МП Онуфрій. Фото з Telegram УПЦ МП

Волинська обласна рада на позачерговій сесії 11 квітня заборонила діяльність УПЦ Московського патріархату в області.

Джерело: перший заступник голови облради Юрій Поліщук у Facebook, ІА "Конкурент", Суспільне

Деталі: Рішення підтримали усі 54 депутати.

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Також рада рекомендувала Волинській ОВА розірвати договір оренди на комплекс споруд з релігійною організацією "Святогорський Успенський Зимненський Ставропігіальний жіночий монастир Волинської області" й відповідні договори з іншими релігійними громадами УПЦ МП, що користуються храмами, які є пам’ятками архітектури.

Також депутати підтримали текст звернення до вірян УПЦ МП із закликом розірвати будь-які зв’язки з російською православною церквою.

В облраді наголосили, що припинення діяльності московських церков на Волині – це стратегічне питання, бо "керівництво цієї організації вже давно має російські паспорти".  

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Теми: Волинська областьУПЦ МП
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