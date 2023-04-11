На Волині також заборонили УПЦ МП
Волинська обласна рада на позачерговій сесії 11 квітня заборонила діяльність УПЦ Московського патріархату в області.
Джерело: перший заступник голови облради Юрій Поліщук у Facebook, ІА "Конкурент", Суспільне
Деталі: Рішення підтримали усі 54 депутати.
Також рада рекомендувала Волинській ОВА розірвати договір оренди на комплекс споруд з релігійною організацією "Святогорський Успенський Зимненський Ставропігіальний жіночий монастир Волинської області" й відповідні договори з іншими релігійними громадами УПЦ МП, що користуються храмами, які є пам’ятками архітектури.
Також депутати підтримали текст звернення до вірян УПЦ МП із закликом розірвати будь-які зв’язки з російською православною церквою.
В облраді наголосили, що припинення діяльності московських церков на Волині – це стратегічне питання, бо "керівництво цієї організації вже давно має російські паспорти".
Передісторія:
- 10 квітня Рівненська обласна рада проголосувала за заборону діяльності УПЦ МП на Рівненщині, а в самому Рівному депутати припинили право користування земельними ділянками на території громади, які використовує УПЦ МП.
- На початку квітня жителі Хмельницька проголосували за перехід церкви Казанської ікони Божої матері Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України.
- 30 червня 2022 року Львівська міська рада ухвалила рішення про заборону Московського патріархату на території Львова.