Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Волыни также запретили УПЦ МП

Ирина БалачукВторник, 11 апреля 2023, 13:59
На Волыни также запретили УПЦ МП
Митрополит УПЦ МП Онуфрий. Фото из Telegram УПЦ МП

Волынский областной совет на внеочередной сессии 11 апреля запретил деятельность УПЦ Московского патриархата в области.

Источник: первый заместитель главы облсовета Юрий Полищук в Facebook, ИА "Конкурент", Суспільне

Детали: Решение поддержали все 54 депутата.

Также совет рекомендовал Волынской ОВА расторгнуть договор аренды на комплекс сооружений с религиозной организацией "Святогорский Успенский Зимненский Ставропигиальный женский монастырь Волынской области" и соответствующие договоры с другими религиозными общинами УПЦ МП, которые пользуются храмами, являющимися памятниками архитектуры.

Также депутаты поддержали текст обращения к верующим УПЦ МП с призывом разорвать любые связи с русской православной церковью.

В облсовете подчеркнули, что прекращение деятельности московских церквей на Волыни – это стратегический вопрос, потому что "руководство этой организации уже давно имеет российские паспорта".

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Волынская областьУПЦ МП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Спецназовцы РФ понесли огромные потери, это изменило динамику войны – утечка из Пентагона

фото, видеоУП нашла беглого нардепа Онищенко в Куршевеле

Xiaomi отреагировала на "спонсора войны" в Украине: Мы за мир

В Украине закончился отопительный сезон

видеоНакануне Пасхи к украинцам обратилась СБУ

фотоНа въезде в Киев остановили священника УПЦ МП с трудовой книжкой РФ

Все новости...
Волынская область
На Волыни нашли застреленным начальника пограничной заставы
Смерть бойца ТРО на границе с Беларусью: расследование продолжается, подозрения до сих пор нет
На Волыни оштрафовали директора лицея, которая не сообщила полицию о буллинге ученика
Последние новости
15:47
фотоИз Украины в Болгарию пытались вывезти скрипку Страдивари
15:39
"Новая почта" отменила плату за переадресацию отправлений в пределах города
15:31
Нужно ли брать рецепт для закупки лекарства на фронт – объясняет Минздрав
15:29
видеоВСУ показали уличный бой в Бахмуте
15:26
Новый выпуск УП.Чат: Слив секретных данных в США, украинское контрнаступление и паспорта РФ в УПЦ МП
15:25
Совладелец компании, подозреваемой в "схеме" на ОПЗ, прокомментировал обвинения НАБУ
15:22
Франция готова предоставить Украине 2 млрд евро финансовой помощи – Шмыгаль
15:21
В ВР зарегистрировали законопроект, который предлагает расширить список военных с инвалидностью
15:03
МИД в ответ на хамство Орбана напомнил о зависимости Венгрии от ЕС
15:02
Экспорт нефти из РФ в марте достиг рекорда со времен пандемии, но доходы упали на 40% за год
Все новости...
Реклама: