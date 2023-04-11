На Волыни также запретили УПЦ МП

Волынский областной совет на внеочередной сессии 11 апреля запретил деятельность УПЦ Московского патриархата в области.

Источник: первый заместитель главы облсовета Юрий Полищук в Facebook, ИА "Конкурент", Суспільне

Детали: Решение поддержали все 54 депутата.

Также совет рекомендовал Волынской ОВА расторгнуть договор аренды на комплекс сооружений с религиозной организацией "Святогорский Успенский Зимненский Ставропигиальный женский монастырь Волынской области" и соответствующие договоры с другими религиозными общинами УПЦ МП, которые пользуются храмами, являющимися памятниками архитектуры.

Также депутаты поддержали текст обращения к верующим УПЦ МП с призывом разорвать любые связи с русской православной церковью.

В облсовете подчеркнули, что прекращение деятельности московских церквей на Волыни – это стратегический вопрос, потому что "руководство этой организации уже давно имеет российские паспорта".

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