На Волыни также запретили УПЦ МП
Волынский областной совет на внеочередной сессии 11 апреля запретил деятельность УПЦ Московского патриархата в области.
Источник: первый заместитель главы облсовета Юрий Полищук в Facebook, ИА "Конкурент", Суспільне
Детали: Решение поддержали все 54 депутата.
Также совет рекомендовал Волынской ОВА расторгнуть договор аренды на комплекс сооружений с религиозной организацией "Святогорский Успенский Зимненский Ставропигиальный женский монастырь Волынской области" и соответствующие договоры с другими религиозными общинами УПЦ МП, которые пользуются храмами, являющимися памятниками архитектуры.
Также депутаты поддержали текст обращения к верующим УПЦ МП с призывом разорвать любые связи с русской православной церковью.
В облсовете подчеркнули, что прекращение деятельности московских церквей на Волыни – это стратегический вопрос, потому что "руководство этой организации уже давно имеет российские паспорта".
Предыстория:
- 10 апреля Ровенский областной совет проголосовал за запрет деятельности УПЦ МП на Ровенщине, в самом Ровно депутаты прекратили право пользования земельными участками на территории общины, которые использует УПЦ МП.
- В начале апреля жители Хмельницка проголосовали за переход церкви Казанской иконы Божьей матери Украинской православной церкви Московского патриархата к Православной церкови Украины.
- 30 июня Львовский городской совет принял решение о запрете Московского патриархата на территории Львова.