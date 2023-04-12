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У Міноборони закликали не поширювати відео вбивства українського воїна

Альона Мазуренко Середа, 12 квітня 2023, 13:14
У Міноборони закликали не поширювати відео вбивства українського воїна
ГАННА МАЛЯР. ФОТО АРМІЯ INFORM

Міністерство оборони закликає припинити поширювати відео вбивства українського захисника російськими окупантами. В МОУ також просять утриматись від припущень щодо особи загиблого.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Пряма мова: "Ми робимо все, щоб упізнати загиблого. Всім нам важливо розуміти — ідентифікація людини по відео, а тим більше людини в таких обставинах, є надзвичайно складним завданням. Тому просимо утриматися від публічного озвучування будь-яких версій до офіційних висновків.

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Будь ласка, майте повагу до близьких загиблого, не робіть жодних публічних припущень щодо особи загиблого, навіть якщо ви абсолютно впевнені, що впізнали його.

Ми закликаємо зупинити поширення цього відео, а також будь-яких подібних відеокадрів. Тепер, коли вже всі побачили - це повинні дивитись прокурори і Міжнародний суд".

Деталі: За словами Маляр, від перших хвилин появи відео страти українського військового всі компетентні українські служби ретельно вивчають його покадрово, для того, щоб ідентифікувати воєнних злочинців.

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Заступниця міністра додала, що вночі в МОУ разом з іншими силовими відомствами та спецслужбами як раз цим займались.

На думку Маляр, ворог хоче залякати українців: "Хоче зробити нас слабшими. Але все, що він отримає у відповідь – нашу лють і повний розгром окупантів, вироки вбивцям і трибунал державі-агресору".

Передісторія:

  • Служба безпеки України розпочала досудове розслідування за фактом жорстокого вбивства українського полоненого. Глава СБУ запевнив, що силовики знайдуть нелюдів, які це зробили, навіть з-під землі.
  • Ввечері 11 квітня у соціальних мережах поширили відео жорстокого вбивства українського полоненого. На кадрах російський військовий ножем відрізає голову українському захиснику, який на той момент був ще живим.
  • Президент Володимир Зеленський закликав світових лідерів відреагувати на появу відео, на якому російські окупанти відрізають голову українському полоненому.

Теми: Міноборонивійнавбивство
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