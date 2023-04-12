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У Міноборони закликали не поширювати відео вбивства українського воїна

Альона Мазуренко Середа, 12 квітня 2023, 13:14
У Міноборони закликали не поширювати відео вбивства українського воїна
ГАННА МАЛЯР. ФОТО АРМІЯ INFORM

Міністерство оборони закликає припинити поширювати відео вбивства українського захисника російськими окупантами. В МОУ також просять утриматись від припущень щодо особи загиблого.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Пряма мова: "Ми робимо все, щоб упізнати загиблого. Всім нам важливо розуміти — ідентифікація людини по відео, а тим більше людини в таких обставинах, є надзвичайно складним завданням. Тому просимо утриматися від публічного озвучування будь-яких версій до офіційних висновків.

Будь ласка, майте повагу до близьких загиблого, не робіть жодних публічних припущень щодо особи загиблого, навіть якщо ви абсолютно впевнені, що впізнали його.

Ми закликаємо зупинити поширення цього відео, а також будь-яких подібних відеокадрів. Тепер, коли вже всі побачили - це повинні дивитись прокурори і Міжнародний суд".

Деталі: За словами Маляр, від перших хвилин появи відео страти українського військового всі компетентні українські служби ретельно вивчають його покадрово, для того, щоб ідентифікувати воєнних злочинців.

Заступниця міністра додала, що вночі в МОУ разом з іншими силовими відомствами та спецслужбами як раз цим займались.

ВІДЕО ДНЯ

На думку Маляр, ворог хоче залякати українців: "Хоче зробити нас слабшими. Але все, що він отримає у відповідь – нашу лють і повний розгром окупантів, вироки вбивцям і трибунал державі-агресору".

Передісторія:

  • Служба безпеки України розпочала досудове розслідування за фактом жорстокого вбивства українського полоненого. Глава СБУ запевнив, що силовики знайдуть нелюдів, які це зробили, навіть з-під землі.
  • Ввечері 11 квітня у соціальних мережах поширили відео жорстокого вбивства українського полоненого. На кадрах російський військовий ножем відрізає голову українському захиснику, який на той момент був ще живим.
  • Президент Володимир Зеленський закликав світових лідерів відреагувати на появу відео, на якому російські окупанти відрізають голову українському полоненому.

Теми: Міноборонивійнавбивство
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