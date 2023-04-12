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В Минобороны призвали не распространять видео убийства украинского воина

Алена МазуренкоСреда, 12 апреля 2023, 13:14
В Минобороны призвали не распространять видео убийства украинского воина
АННА МАЛЯР. ФОТО АРМІЯ INFORM

Министерство обороны призывает прекратить распространять видео убийства украинского защитника российскими оккупантами. В МОУ также просят воздержаться от предположений относительно личности погибшего.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram

Прямая речь: "Мы делаем все, чтобы опознать погибшего. Всем нам важно понимать - идентификация человека по видео, а тем более человека в таких обстоятельствах, является чрезвычайно сложной задачей. Поэтому просим воздержаться от публичного озвучивания каких-либо версий до официальных выводов.

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Пожалуйста, имейте уважение к близким погибшего, не делайте никаких публичных предположений относительно личности погибшего, даже если вы абсолютно уверены, что узнали его.

Мы призываем остановить распространение этого видео, а также любых подобных видеокадров. Теперь, когда уже все увидели - это должны смотреть прокуроры и Международный суд".

Детали: По словам Маляр, с первых минут появления видео казни украинского военного все компетентные украинские службы тщательно изучают его покадрово, для того, чтобы идентифицировать военных преступников.

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Заместитель министра добавила, что ночью в МОУ вместе с другими силовыми ведомствами и спецслужбами как раз этим занимались.

По мнению Маляр, враг хочет запугать украинцев: "Хочет сделать нас слабыми. Но все, что он получит в ответ - нашу ярость и полный разгром оккупантов, приговоры убийцам и трибунал государству-агрессору".

Предыстория:

  • Служба безопасности Украины начала досудебное расследование по факту жестокого убийства украинского пленного. Глава СБУ заверил, что силовики найдут извергов, которые это сделали, даже из-под земли.
  • Вечером 11 апреля в социальных сетях распространили видео жестокого убийства украинского пленного. На кадрах российский военный ножом отрезает голову украинскому защитнику, который на тот момент был еще жив.
  • Президент Владимир Зеленский призвал мировых лидеров отреагировать на появление видео, на котором российские оккупанты отрезают голову украинскому пленному.

Темы: Миноборонывойнаубийство
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