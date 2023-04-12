Данілов: Якщо світ обере ганебний мир із РФ, отримає війну з Четвертим рейхом

Секретар РНБО Олексій Данілов застерігає: якщо світова спільнота не доб‘ється поразки Росії у війні проти України, буде нова світова війна з російським Четвертим рейхом.

Джерело: Данілов у Facebook

Пряма мова: "Формулу Перемоги України і демократії можна обговорювати, але формула поразки відома.

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Історія вчить: ніякої повної та безумовної капітуляції агресора. Залиште Третій рейх у кордонах до 1941 року з анексованими й окупованими територіями Австрії, Чехословаччини, Польщі, Франції. Запросіть Гітлера в ООН на засідання Радбезу.

Легітимізуйте фашистську владу і відновіть business as usual з постачальниками Вермахту. Залиште за дужками знищені міста, геноцид, терор, катування, тисячі вбитих, серед яких – сотні безневинних дітей, зруйновані долі… і далі продовжуйте тиснути руку Путіну на різноманітних самітах, зустрічах і перемовинах.

У разі якщо світ обере ганебний мир, він отримає нову війну з російським Четвертим рейхом".

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Що передувало: Секретар РНБО вказував, що зараз світ продовжує боятися Росії, і це величезна помилка. Держава-агресор не хоче поступатися загарбаними територіями і всіма засобами намагається переконати світових лідерів схиляти Україну до так званих "мирних переговорів".