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Данилов: Если мир выберет позорный мир с РФ, получит войну с Четвертым рейхом

Валентина РоманенкоСреда, 12 апреля 2023, 17:51
Данилов: Если мир выберет позорный мир с РФ, получит войну с Четвертым рейхом
Алексей Данилов. фото СНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов предостерегает: если мировое сообщество не добьется поражения России в войне против Украины, будет новая мировая война с российским Четвертым рейхом.

Источник: Данилов в Facebook

Прямая речь: "Формулу Победы Украины и демократии можно обсуждать, но формула поражения известна.

История учит: никакой полной и безусловной капитуляции агрессора. Оставьте Третий рейх в границах до 1941 года с аннексированными и оккупированными территориями Австрии, Чехословакии, Польши, Франции. Пригласите Гитлера в ООН на заседание Совбеза.

Легитимизируйте фашистскую власть и возобновите business as usual с поставщиками Вермахта. Оставьте за скобками уничтоженные города, геноцид, террор, пытки, тысячи убитых, среди которых - сотни невинных детей, разрушенные судьбы... и дальше продолжайте жать руку Путину на различных саммитах, встречах и переговорах.

В случае если мир выберет позорный мир, он получит новую войну с российским Четвертым рейхом".

Что предшествовало: Секретарь СНБО указывал, что сейчас мир продолжает бояться России, и это огромная ошибка. Государство-агрессор не хочет уступать захваченные территории и всеми средствами пытается убедить мировых лидеров склонять Украину к так называемым "мирным переговорам".

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Темы: войнаРосcияДанилов
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