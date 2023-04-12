Данілов про витік документів США: Не треба кидатися на гаряче, хай охолоне
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов закликав почекати з будь-якими поспішними висновками щодо витоку секретних документів Пентагону, зокрема тих, що стосуються України.
Джерело: Данілов в ефірі національного марафону
Пряма мова секретаря РНБО: "Що стосується впливу на партнерів – ви знаєте, що там є певні країни, які нам допомагали, є інші країни, з якими у нас інші, складні, відносини. Тому давайте дочекаємося… Не треба зараз усім накидатися на це гаряче, треба трохи почекати, хай воно трохи охолоне. Пройде дуже короткий проміжок часу – буде зрозуміло, хто це, як це і для чого (зробив – ред.), наскільки все відповідає дійсності".
Деталі: Данілов переконаний, що незабаром спецслужби США проведуть "велику роботу, щоб поставити крапки, чому так сталося і хто в цьому проймав участь".
Він також не виключає, що в рамках розмов про цей витік можуть і надалі з’являтися документи, які "не мають ніякого стосунку до правди".
Передісторія:
- 7 квітня видання NYT повідомило, що у Twitter і Telegram з'явилися засекречені військові документи, які деталізують плани США і НАТО з розбудови української армії перед запланованим контрнаступом.
- Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк назвав "злиті" матеріали "фотошопом" і пожартував про деградацію російської розвідки.
- Американські посадовці на умовах анонімності повідомили агенції Reuters, що за витоком кількох секретних американських військових документів, які були викладені в соцмережах й нібито свідчили про підготовку до весняного контрнаступу Україні, стоять Росія або проросійські елементи.
- У соціальних мережах з'явилася нова порція секретних документів, які, ймовірно, деталізують секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.
- 9 квітня повідомлялося, що Міністерство юстиції США розпочало розслідування витоку величезної кількості документів американської розвідки.
- Видання CNN також писало, що через витік секретних американських документів Україна вже змінила деякі свої військові плани.
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