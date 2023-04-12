Данілов про витік документів США: Не треба кидатися на гаряче, хай охолоне

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов закликав почекати з будь-якими поспішними висновками щодо витоку секретних документів Пентагону, зокрема тих, що стосуються України.

Джерело: Данілов в ефірі національного марафону

Пряма мова секретаря РНБО: "Що стосується впливу на партнерів – ви знаєте, що там є певні країни, які нам допомагали, є інші країни, з якими у нас інші, складні, відносини. Тому давайте дочекаємося… Не треба зараз усім накидатися на це гаряче, треба трохи почекати, хай воно трохи охолоне. Пройде дуже короткий проміжок часу – буде зрозуміло, хто це, як це і для чого (зробив – ред.), наскільки все відповідає дійсності".

Деталі: Данілов переконаний, що незабаром спецслужби США проведуть "велику роботу, щоб поставити крапки, чому так сталося і хто в цьому проймав участь".

Він також не виключає, що в рамках розмов про цей витік можуть і надалі з’являтися документи, які "не мають ніякого стосунку до правди".

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