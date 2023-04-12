Данилов об утечке документов США: Не надо бросаться на горячее, пусть остынет
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов призвал повременить с любыми поспешными выводами относительно утечки секретных документов Пентагона, в частности тех, что касаются Украины.
Источник: Данилов в эфире национального марафона
Прямая речь секретаря СНБО: "Что касается влияния на партнеров – вы знаете, что там есть определенные страны, которые нам помогали, есть другие страны, с которыми у нас другие, сложные, отношения. Поэтому давайте дождемся… Не надо сейчас всем набрасываться на это горячее, надо немного подождать, пусть оно немного остынет. Пройдет очень короткий промежуток времени – будет понятно, кто это, как это и для чего (сделал – ред.), насколько все соответствует действительности".
Детали: Данилов убежден, что вскоре спецслужбы США проведут "большую работу, чтобы поставить точки, почему так произошло и кто в этом участвовал".
Он также не исключает, что в рамках разговоров об этой утечке могут и в дальнейшем появляться документы, которые "не имеют никакого отношения к правде".
Предыстория:
- 7 апреля издание NYT сообщило, что в Twitter и Telegram появились засекреченные военные документы, которые детализируют планы США и НАТО по развитию украинской армии перед запланированным контрнаступлением.
- Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал "слитые" материалы "фотошопом" и пошутил о деградации российской разведки.
- Американские чиновники на условиях анонимности сообщили агентству Reuters, что за утечкой нескольких секретных американских военных документов, которые были выложены в соцсетях и якобы свидетельствовали о подготовке к весеннему контрнаступлению Украины, стоят Россия или пророссийские элементы.
- В социальных сетях появилась новая порция секретных документов, которые, вероятно, детализируют секреты американской национальной безопасности в отношении Украины, Ближнего Востока и Китая.
- 9 апреля сообщалось, что Минюст США начал расследование утечки секретных военных документов.
- Издание CNN также писало, что из-за утечки секретных американских документов Украина уже изменила некоторые свои военные планы.