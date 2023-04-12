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Данилов об утечке документов США: Не надо бросаться на горячее, пусть остынет

Ирина БалачукСреда, 12 апреля 2023, 21:24
Данилов об утечке документов США: Не надо бросаться на горячее, пусть остынет
Алексей Данилов. Фото ОП

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов призвал повременить с любыми поспешными выводами относительно утечки секретных документов Пентагона, в частности тех, что касаются Украины.

Источник: Данилов в эфире национального марафона

Прямая речь секретаря СНБО: "Что касается влияния на партнеров – вы знаете, что там есть определенные страны, которые нам помогали, есть другие страны, с которыми у нас другие, сложные, отношения. Поэтому давайте дождемся… Не надо сейчас всем набрасываться на это горячее, надо немного подождать, пусть оно немного остынет. Пройдет очень короткий промежуток времени – будет понятно, кто это, как это и для чего (сделал – ред.), насколько все соответствует действительности".

Детали: Данилов убежден, что вскоре спецслужбы США проведут "большую работу, чтобы поставить точки, почему так произошло и кто в этом участвовал". 

Он также не исключает, что в рамках разговоров об этой утечке могут и в дальнейшем появляться документы, которые "не имеют никакого отношения к правде".

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Темы: ДаниловСШАутечка
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