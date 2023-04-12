Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Данилов об утечке документов США: Не надо бросаться на горячее, пусть остынет

Ирина БалачукСреда, 12 апреля 2023, 21:24
Данилов об утечке документов США: Не надо бросаться на горячее, пусть остынет
Алексей Данилов. Фото ОП

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов призвал повременить с любыми поспешными выводами относительно утечки секретных документов Пентагона, в частности тех, что касаются Украины.

Источник: Данилов в эфире национального марафона

Прямая речь секретаря СНБО: "Что касается влияния на партнеров – вы знаете, что там есть определенные страны, которые нам помогали, есть другие страны, с которыми у нас другие, сложные, отношения. Поэтому давайте дождемся… Не надо сейчас всем набрасываться на это горячее, надо немного подождать, пусть оно немного остынет. Пройдет очень короткий промежуток времени – будет понятно, кто это, как это и для чего (сделал – ред.), насколько все соответствует действительности".

Реклама:

Детали: Данилов убежден, что вскоре спецслужбы США проведут "большую работу, чтобы поставить точки, почему так произошло и кто в этом участвовал". 

Он также не исключает, что в рамках разговоров об этой утечке могут и в дальнейшем появляться документы, которые "не имеют никакого отношения к правде".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Темы: ДаниловСШАутечка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 22 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Данилов
ЗРК С-400 в Крыму уничтожили новой украинской ракетой – Данилов
Данилов уверяет, что изменения правил мобилизации не будет
Данилов: Контрнаступление идет тяжело, но каждый день есть продвижение
Последние новости
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
15:06
Связи книжного бизнеса с россиянами: журналисты и OSINT-специалисты провели расследование
15:05
Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист
14:58
Умеров: С такими запасами ракет РФ может продолжить атаки по Украине
14:49
обновленоВ Украине объявили масштабную воздушную тревогу: враг выпустил крылатые ракеты
14:41
фотоУченые создали на 3D-принтере устройство для тестирования лекарств: это может прекратить тесты на животных
14:23
В России аварийно сел Boeing, который летел из Москвы: отказал двигатель
14:22
Цены на автогаз в крупных сетях АЗС за месяц упали почти на 20%
14:14
фото"Зубы дракона" вырастают на северной границе – Объединенные силы ВСУ
14:07
Во Львове 5-летний мальчик впал в кому после удаления зубов: полиция открыла дело
Все новости...
Реклама: