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Ножем отрезали голову: росСМИ сообщили, что на видео – наемники ЧВК Вагнера

Ирина БалачукСреда, 12 апреля 2023, 22:14
Ножем отрезали голову: росСМИ сообщили, что на видео – наемники ЧВК Вагнера
Вагнеровец. Фото РИА Новости

К убийству украинского военнопленного, которому – еще живому – отрезали голову, причастна ЧВК Вагнера, сообщил основатель российской правозащитной организации Gulagu.net Владимир Осечкин.

Источник: российское издание Медуза, Осечкин в эфире ютуб-канала "Ходорковский Live"

Прямая речь Осечкина: "Мы связались з Андреем Медведевым, экс-командиром первого отделения 4 взвода 7 штурмового отряда ЧВК Вагнера, который сейчас находится в депортационной тюрьме в Швеции. В Швеции есть у содержащихся там доступ к мобильной связи и компьютерам. Отправили это видео. Он его посмотрел несколько раз. И он однозначно опознает там своих коллег – бойцов ЧВК Вагнера по характерным позывным, по тому, как они разговаривают, по тому, что они озвучивают по рациям и другим моментам".

Детали: Он также объявил о вознаграждении в размере трех тысяч евро за любую информацию о людях на видео, чтобы опознать убийцу и того, кто снимает эту казнь. Суму также планируют увеличивать с помощью донатов, чтобы идентифицировать убийц и привлечь из к ответственности.

Осечкин напомнил, что подобные жестокие убийства уже совершали бойцы ЧВК Вагнера – в интернете есть видео, как вагнеровцы убивают пленного кувалдой в Сирии, а также видео как они расчленяют тело.

Предыстория:

  • Вечером 11 апреля в социальных сетях распространили видео жестокого убийства украинского пленного. На кадрах задокументировано, как российский военный ножом отрезает голову украинскому защитнику, который на тот момент был еще жив.
  • Служба безопасности Украины начала досудебное расследование по факту жестокого убийства украинского пленного. Глава СБУ заверил, что силовики найдут извергов, которые это сделали, даже из-под земли.
  • Президент Владимир Зеленский призвал мировых лидеров отреагировать на появление видео, на котором российские оккупанты отрезают голову украинскому пленному.

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Темы: Вагнерпленныеубийство
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