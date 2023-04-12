Ножем отрезали голову: росСМИ сообщили, что на видео – наемники ЧВК Вагнера

К убийству украинского военнопленного, которому – еще живому – отрезали голову, причастна ЧВК Вагнера, сообщил основатель российской правозащитной организации Gulagu.net Владимир Осечкин.

Источник: российское издание Медуза, Осечкин в эфире ютуб-канала "Ходорковский Live"

Прямая речь Осечкина: "Мы связались з Андреем Медведевым, экс-командиром первого отделения 4 взвода 7 штурмового отряда ЧВК Вагнера, который сейчас находится в депортационной тюрьме в Швеции. В Швеции есть у содержащихся там доступ к мобильной связи и компьютерам. Отправили это видео. Он его посмотрел несколько раз. И он однозначно опознает там своих коллег – бойцов ЧВК Вагнера по характерным позывным, по тому, как они разговаривают, по тому, что они озвучивают по рациям и другим моментам".

Детали: Он также объявил о вознаграждении в размере трех тысяч евро за любую информацию о людях на видео, чтобы опознать убийцу и того, кто снимает эту казнь. Суму также планируют увеличивать с помощью донатов, чтобы идентифицировать убийц и привлечь из к ответственности.

Осечкин напомнил, что подобные жестокие убийства уже совершали бойцы ЧВК Вагнера – в интернете есть видео, как вагнеровцы убивают пленного кувалдой в Сирии, а также видео как они расчленяют тело.

Предыстория:

Вечером 11 апреля в социальных сетях распространили видео жестокого убийства украинского пленного. На кадрах задокументировано, как российский военный ножом отрезает голову украинскому защитнику, который на тот момент был еще жив.

Служба безопасности Украины начала досудебное расследование по факту жестокого убийства украинского пленного. Глава СБУ заверил, что силовики найдут извергов, которые это сделали, даже из-под земли.

Президент Владимир Зеленский призвал мировых лидеров отреагировать на появление видео, на котором российские оккупанты отрезают голову украинскому пленному.