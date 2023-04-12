Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ножем отрезали голову: росСМИ сообщили, что на видео – наемники ЧВК Вагнера

Ирина БалачукСреда, 12 апреля 2023, 22:14
Ножем отрезали голову: росСМИ сообщили, что на видео – наемники ЧВК Вагнера
Вагнеровец. Фото РИА Новости

К убийству украинского военнопленного, которому – еще живому – отрезали голову, причастна ЧВК Вагнера, сообщил основатель российской правозащитной организации Gulagu.net Владимир Осечкин.

Источник: российское издание Медуза, Осечкин в эфире ютуб-канала "Ходорковский Live"

Прямая речь Осечкина: "Мы связались з Андреем Медведевым, экс-командиром первого отделения 4 взвода 7 штурмового отряда ЧВК Вагнера, который сейчас находится в депортационной тюрьме в Швеции. В Швеции есть у содержащихся там доступ к мобильной связи и компьютерам. Отправили это видео. Он его посмотрел несколько раз. И он однозначно опознает там своих коллег – бойцов ЧВК Вагнера по характерным позывным, по тому, как они разговаривают, по тому, что они озвучивают по рациям и другим моментам".

Реклама:

Детали: Он также объявил о вознаграждении в размере трех тысяч евро за любую информацию о людях на видео, чтобы опознать убийцу и того, кто снимает эту казнь. Суму также планируют увеличивать с помощью донатов, чтобы идентифицировать убийц и привлечь из к ответственности.

Осечкин напомнил, что подобные жестокие убийства уже совершали бойцы ЧВК Вагнера – в интернете есть видео, как вагнеровцы убивают пленного кувалдой в Сирии, а также видео как они расчленяют тело.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Вечером 11 апреля в социальных сетях распространили видео жестокого убийства украинского пленного. На кадрах задокументировано, как российский военный ножом отрезает голову украинскому защитнику, который на тот момент был еще жив.
  • Служба безопасности Украины начала досудебное расследование по факту жестокого убийства украинского пленного. Глава СБУ заверил, что силовики найдут извергов, которые это сделали, даже из-под земли.
  • Президент Владимир Зеленский призвал мировых лидеров отреагировать на появление видео, на котором российские оккупанты отрезают голову украинскому пленному.

Темы: Вагнерпленныеубийство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 22 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Вагнер
В России засекретили похороны Пригожина – росСМИ
В Беларуси вагнеровцам выдают новые паспорта – оппозиция
Минобороны РФ может быть более заинтересовано в смерти Пригожина, чем Путин – аналитики
Последние новости
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
15:06
Связи книжного бизнеса с россиянами: журналисты и OSINT-специалисты провели расследование
15:05
Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист
14:58
Умеров: С такими запасами ракет РФ может продолжить атаки по Украине
14:49
обновленоВ Украине объявили масштабную воздушную тревогу: враг выпустил крылатые ракеты
14:41
фотоУченые создали на 3D-принтере устройство для тестирования лекарств: это может прекратить тесты на животных
14:23
В России аварийно сел Boeing, который летел из Москвы: отказал двигатель
14:22
Цены на автогаз в крупных сетях АЗС за месяц упали почти на 20%
14:14
фото"Зубы дракона" вырастают на северной границе – Объединенные силы ВСУ
14:07
Во Львове 5-летний мальчик впал в кому после удаления зубов: полиция открыла дело
Все новости...
Реклама: