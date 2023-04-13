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Резніков: Після нашої перемоги затонула "Москва" стане локацією для дайверів

Ірина БалачукЧетвер, 13 квітня 2023, 08:55
Резніков: Після нашої перемоги затонула Москва стане локацією для дайверів
Відома марка з російським кораблем. Фото з Telegram Ігоря Смілянського

Міністр оборони Олексій Резніков у річницю удару по флагману російського флоту "Москва" заявив, що перемога України у війні – неминуча, а затонулий російський флагман одного дня стане популярною локацією для дайверів.

Джерело: Резніков у Facebook

Пряма мова міністра оборони: "Рівно рік тому Військово-морські сили Збройних Сил України переписали вікову історію. Влучним ударом українських ракет "Нептун" було уражено той самий "русский военный корабль" – флагман чорноморського флоту РФ ракетний крейсер "Москва", який наступної доби затонув.

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Згадайте настрій річної давнини. Подія була настільки надихаючою, і водночас неймовірною, що багатьом здавалося – це не може бути правдою. Адже востаннє Росія втрачала свій флагман понад сторіччя тому".

Деталі: Міністр нагадав, як українські воїни зробили те, що змінило хід історії і призвело до ланцюгової реакції – прискорило надання допомоги партнерами, сприяло втечі російських окупантів з острова Зміїний, дозволило відкрити "зерновий коридор".  

Резніков підкреслив, що українці у бойових умовах довели, що зброя "made in Ukraine" здатна впоратися з найскладнішими завданнями і захищати на рівні з найкращими розробками партнерів. Тому, за словами міністра, розвиток українського ВПК є пріоритетом, бо це "елемент незалежності".

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Він також зазначив, що успіх ЗСУ на полі бою є це запорукою того, що Україну підтримають, тому зараз найважливіше – підтримувати захисників і захисниць, зберігати єдність і крок за кроком йти до мети.

"Перемога неминуча. Впевнений, що після нашої перемоги "Москва" стане однією з найпопулярніших локацій для дайверів. А туристи зі всього світу будуть в українському Криму піднімати келихи фантастичного кримського вина під хороший тост – "за російський воєнний флот – до дна!"", – підсумував Резніков.

Передісторія:

Теми: Чорне мореУкраїнавійнаЧФ Росії
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