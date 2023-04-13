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Резников: После нашей победы затонувшая "Москва" станет локацией для дайверов

Ирина БалачукЧетверг, 13 апреля 2023, 08:55
Резников: После нашей победы затонувшая Москва станет локацией для дайверов
Известная марка с российским кораблем. Фото из Telegram Игоря Смелянского

Министр обороны Алексей Резников в годовщину удара по флагману российского флота "Москва" заявил, что победа Украины в войне – неизбежна, а затонувший российский флагман однажды станет популярной локацией для дайверов.

Источник: Резников в Facebook

Прямая речь министра обороны: "Ровно год назад Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины переписали вековую историю. Метким ударом украинских ракет "Нептун" был поражен тот самый "русский военный корабль" – флагман черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва", который на следующие сутки затонул.

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Вспомните настроение годичной давности. Событие было настолько вдохновляющим, и одновременно невероятным, что многим казалось – это не может быть правдой. Ведь последний раз Россия теряла свой флагман более века назад".

Детали: Министр напомнил, как украинские воины сделали то, что изменило ход истории и привело к цепной реакции – ускорило предоставление помощи партнерами, способствовало бегству российских оккупантов с острова Змеиный, позволило открыть "зерновой коридор". 

Резников подчеркнул, что украинцы в боевых условиях доказали, что оружие "made in Ukraine" способно справиться с самыми сложными задачами и защищать на уровне с лучшими разработками партнеров. Поэтому, по словам министра, развитие украинского ВПК является приоритетом, потому что это "элемент независимости".

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Он также отметил, что успех ВСУ на поле боя является залогом того, что Украину поддержат, поэтому сейчас самое важное – поддерживать защитников и защитниц, сохранять единство и шаг за шагом идти к цели.

"Победа неизбежна. Уверен, что после нашей победы "Москва" станет одной из самых популярных локаций для дайверов. А туристы со всего мира будут в украинском Крыму поднимать бокалы фантастического крымского вина под хороший тост – "за российский военный флот – до дна!"", – подытожил Резников.

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Темы: Черное мореУкраинавойнаЧФ России
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