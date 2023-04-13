Резников: После нашей победы затонувшая "Москва" станет локацией для дайверов

Министр обороны Алексей Резников в годовщину удара по флагману российского флота "Москва" заявил, что победа Украины в войне – неизбежна, а затонувший российский флагман однажды станет популярной локацией для дайверов.

Источник: Резников в Facebook

Прямая речь министра обороны: "Ровно год назад Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины переписали вековую историю. Метким ударом украинских ракет "Нептун" был поражен тот самый "русский военный корабль" – флагман черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва", который на следующие сутки затонул.

Вспомните настроение годичной давности. Событие было настолько вдохновляющим, и одновременно невероятным, что многим казалось – это не может быть правдой. Ведь последний раз Россия теряла свой флагман более века назад".

Детали: Министр напомнил, как украинские воины сделали то, что изменило ход истории и привело к цепной реакции – ускорило предоставление помощи партнерами, способствовало бегству российских оккупантов с острова Змеиный, позволило открыть "зерновой коридор".

Резников подчеркнул, что украинцы в боевых условиях доказали, что оружие "made in Ukraine" способно справиться с самыми сложными задачами и защищать на уровне с лучшими разработками партнеров. Поэтому, по словам министра, развитие украинского ВПК является приоритетом, потому что это "элемент независимости".

Он также отметил, что успех ВСУ на поле боя является залогом того, что Украину поддержат, поэтому сейчас самое важное – поддерживать защитников и защитниц, сохранять единство и шаг за шагом идти к цели.

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"Победа неизбежна. Уверен, что после нашей победы "Москва" станет одной из самых популярных локаций для дайверов. А туристы со всего мира будут в украинском Крыму поднимать бокалы фантастического крымского вина под хороший тост – "за российский военный флот – до дна!"", – подытожил Резников.

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