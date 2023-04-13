Україну засмутила песимістична оцінка США щодо успіху контрнаступу – Politico

В Україні засмучені витоком США щодо оцінки контрнаступу, де йдеться про те, що Україні вдасться отримати "скромні територіальні здобутки". Українські посадовці вважають, що США вкотре недооцінюють можливості ЗСУ.

Джерело: Politico

Деталі: Зокрема, високопосадовці України розповіли журналістам, що засмучені витоком "цілком таємної" лютневої оцінки, яка свідчить про те, що Україна отримає лише "скромні територіальні здобутки" від запланованого контрнаступу.

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Газета The Washington Post, яка повідомила про цей документ у понеділок, заявила, що він є частиною витоку секретних даних американської розвідки про війну в Україні, Китаї, Ізраїлі та інших гарячих точках світу.

Київ заявляє, що документ свідчить про те, що США вкотре недооцінюють можливості Збройних сил України.

Так, людина, яка контактує з високопоставленими чиновниками в Києві заявила, що "ті ж самі люди, які говорили, що Київ впаде через три дні, зараз зливають шкідливу і не менш безглузду інформацію напередодні наступу, критично важливого для всього вільного світу".

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Журналісти також цитують представника українського оборонного відомства.

Пряма мова представника Міноборони: "Є люди, які продовжують сумніватися щодо військових шансів України в контрнаступі, але ми довели, що всі вони помиляються".

За його словами, прогнози щодо шансів України "не відповідають дійсності": "Це дає нам підстави для підозр щодо того, наскільки серйозно США підтримують цілі України з повного витіснення Росії з країни".

Джерело в українському уряді заявило, що такі настрої широко поширені в Кабміні.

Усі співрозмовники ЗМІ говорили анонімно, щоб детально розповісти про чутливі внутрішні дискусії в Україні.

У Politico вважають, що ці коментарі дають зрозуміти, що США та Україна не настільки синхронізовані, як стверджують обидві країни через 14 місяців війни.

Дослівно: "Це також може свідчити про зменшення довіри між Вашингтоном і Києвом напередодні вирішальних кількох місяців бойових дій, які можуть диктувати хід війни з Росією.

Оскільки Росія контролює 20 відсотків території України, є надія, що контрнаступ, навіть при зменшенні поставок, змусить московські війська і найманців покинути країну, в яку вони вторглися".

Що цьому передувало:

Американська розвідка вважає, що проблеми України з накопиченням військ, боєприпасів і техніки можуть призвести до того, що її військові "значно відстануть" від початкових цілей Києва щодо очікуваного контрнаступу.

В кінці березня міністр оборони Олексій Резніков розповів, що український Генштаб планує контрнаступ на кількох напрямках, але все залежить від погодних умов. Також військові вичікують на "відповідний момент", але Резніков вважає, що це трапиться у квітні-травні.

Резніков заявив, що набір секретних документів Пентагону, які нібито з витоком потрапили в Інтернет, є сумішшю правди й неправди.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба наголошував, що наратив про контрнаступ як вирішальну битву є небезпечним для України, бо у разі невдачі посилять свої позиції ті на Заході, хто підштовхував Україну до компромісу з Росією. За його словами, якщо весняний контрнаступ сприйматиметься як вирішальний, але не призведе до "100-відсоткового звільнення української території", то "дехто може сказати, що це була остання вирішальна битва, і тепер треба думати про альтернативний сценарій".

Через витік секретних американських документів Україна вже змінила деякі свої військові плани і це затримує її контрнаступ, повідомили ЗМІ.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов закликав почекати з будь-якими поспішними висновками щодо витоку секретних документів Пентагону, зокрема тих, що стосуються України.

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