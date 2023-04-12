Резніков про "витік" документів США: Навіть те, що було правдою, вже не актуальне
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що набір секретних документів Пентагону, які нібито з витоком потрапили в Інтернет, є сумішшю правди й неправди.
Джерело: Sky News
Деталі: Виступаючи в Мадриді, Олексій Резніков заявив, що сховище нібито секретних американських військових документів, які стали обговорювати в соцмережах і ЗМІ, містить суміш правдивої та неправдивої інформації.
Міністр також сказав, що будь-яка інформація, яка була правдивою в цих файлах, більше не є актуальною.
Резніков вважає витік інформації інформаційною операцією, спрямованою на користь Росії та її союзників.
Резніков перебуває в іспанській столиці на саміті зі своєю колегою Маргаритою Роблес.
I had the honor of meeting with my 🇪🇦 colleague Margarita Robles @Defensagob.
We greatly appreciate Spain's security assistance.
Ukraine is open to the formation of joint ventures in its military industrial complex. It will be a win-win for both of our countries.
🇺🇦🤝🇪🇦 pic.twitter.com/PiK9d6cJTl— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 12, 2023ВІДЕО ДНЯ
Передісторія:
- 7 квітня видання "The New York Times" із посиланням на джерела в Білому домі повідомило про злив даних: у Twitter і Telegram з'явилися нібито засекречені військові документи, які деталізують плани США і НАТО з розбудови української армії перед запланованим контрнаступом. У ЗМІ з'являються згадки про все нові й нові документи.
- Розслідувачі "Bellingcat" встановили, що секретні дані були поширені ще 1 і 2 березня на сервері Discord під назвою WowMao, однак першоджерело може бути ще більш раннім.
- Журналісти "Associated Press" поспілкувалися з користувачами платформи Discord і дізналися, що таємні документи нібито поширював користувач із нікнеймом "Лукка", який може бути "дитиною".
- Міністерство оборони Великої Британії попередило про "серйозний рівень неточності" у злитих у мережу ймовірно секретних документах США, що стосуються у тому числі війни в Україні.
- Через витік секретних американських документів Україна вже змінила деякі свої військові плани і це затримує її контрнаступ, повідомили ЗМІ.
- Міністерство юстиції США почало розслідування витоку величезної кількості документів американської розвідки, а Державний департамент США заявив, що інцидент із публікацією секретних документів не вплине на підтримку України у війні з Росією.
- За даними ЗМІ, витік секретних документів спричинив кризу у відносинах між США і союзниками.
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