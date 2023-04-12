Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Резніков про "витік" документів США: Навіть те, що було правдою, вже не актуальне

Олена РощінаСереда, 12 квітня 2023, 21:08
Резніков про витік документів США: Навіть те, що було правдою, вже не актуальне
Олексій Резніков, фото AFP via Getty Images

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що набір секретних документів Пентагону, які нібито з витоком потрапили в Інтернет, є сумішшю правди й неправди. 

Джерело: Sky News

Деталі: Виступаючи в Мадриді, Олексій Резніков заявив, що сховище нібито секретних американських військових документів, які стали обговорювати в соцмережах і ЗМІ, містить суміш правдивої та неправдивої інформації.

Реклама:

Міністр також сказав, що будь-яка інформація, яка була правдивою в цих файлах, більше не є актуальною.

Резніков вважає витік інформації інформаційною операцією, спрямованою на користь Росії та її союзників.

Резніков перебуває в іспанській столиці на саміті зі своєю колегою Маргаритою Роблес.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

Читайте також: Військова (не)таємниця: що відомо про витік секретних документів США

Теми: РезніковСШАвійнавитік
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Данілов про витік документів США: Не треба кидатися на гаряче, хай охолоне
США стурбовані прагненням керівництва Угорщини до тісніших взаємин з Росією
США й Латвія підтвердили присутність своїх військових в Україні: участі у війні не беруть
"Злиті" документи розвідки США: війна в Україні затягнеться після 2023 року – ЗМІ
Останні новини
18:22
Росія має компенсувати "Нафтогазу" збитки в Криму – суд Британії 
18:18
У "Дії" можна буде подати скаргу на укриття або знайти найближче на інтерактивній мапі
18:14
На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей − Зеленський
18:12
У кількох маршрутках Києва з'явилася можливість безготівкової оплати проїзду
18:06
Уряд Італії підтримав продовження військової допомоги Україні на 2024 рік
18:00
Уряд затвердив порядок роботи Держсистеми онлайн-моніторингу грального бізнесу
17:53
Окупанти викрали зі зоопарків на ТОТ рідкісних бенгальських тигрів
17:40
Посли G7 застерегли Україну від поспішних призначень у Рахункову палату
17:34
У Польщі засудили 14 членів шпигунської мережі Росії, серед них – українці й білоруси
17:27
"Укрзалізниця" запустила у продаж додаткові місця на "ажіотажні напрямки"
Усі новини...
Реклама: