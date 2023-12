Резніков про "витік" документів США: Навіть те, що було правдою, вже не актуальне

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що набір секретних документів Пентагону, які нібито з витоком потрапили в Інтернет, є сумішшю правди й неправди.

Джерело: Sky News

Деталі: Виступаючи в Мадриді, Олексій Резніков заявив, що сховище нібито секретних американських військових документів, які стали обговорювати в соцмережах і ЗМІ, містить суміш правдивої та неправдивої інформації.

Міністр також сказав, що будь-яка інформація, яка була правдивою в цих файлах, більше не є актуальною.

Резніков вважає витік інформації інформаційною операцією, спрямованою на користь Росії та її союзників.

Резніков перебуває в іспанській столиці на саміті зі своєю колегою Маргаритою Роблес.

I had the honor of meeting with my 🇪🇦 colleague Margarita Robles @Defensagob.

We greatly appreciate Spain's security assistance.

Ukraine is open to the formation of joint ventures in its military industrial complex. It will be a win-win for both of our countries.

🇺🇦🤝🇪🇦 pic.twitter.com/PiK9d6cJTl