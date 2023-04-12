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Резніков про "витік" документів США: Навіть те, що було правдою, вже не актуальне

Олена РощінаСереда, 12 квітня 2023, 21:08
Резніков про витік документів США: Навіть те, що було правдою, вже не актуальне
Олексій Резніков, фото AFP via Getty Images

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що набір секретних документів Пентагону, які нібито з витоком потрапили в Інтернет, є сумішшю правди й неправди. 

Джерело: Sky News

Деталі: Виступаючи в Мадриді, Олексій Резніков заявив, що сховище нібито секретних американських військових документів, які стали обговорювати в соцмережах і ЗМІ, містить суміш правдивої та неправдивої інформації.

Міністр також сказав, що будь-яка інформація, яка була правдивою в цих файлах, більше не є актуальною.

Резніков вважає витік інформації інформаційною операцією, спрямованою на користь Росії та її союзників.

Резніков перебуває в іспанській столиці на саміті зі своєю колегою Маргаритою Роблес.

Передісторія:

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Теми: РезніковСШАвійнавитік
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