Украину расстроила пессимистическая оценка США относительно успеха контрнаступления – Politico

В Украине расстроены утечкой США по оценке контрнаступления, где говорится о том, что Украине удастся получить "скромные территориальные достижения". Украинские чиновники считают, что США в очередной раз недооценивают возможности ВСУ.

Источник: Politico

Детали: В частности, чиновники Украины рассказали журналистам, что расстроены утечкой "совершенно секретной" февральской оценки, которая свидетельствует о том, что Украина получит лишь "скромные территориальные достижения" от запланированного контрнаступления.

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Газета The Washington Post, которая сообщила об этом документе в понедельник, заявила, что он является частью утечки секретных данных американской разведки о войне в Украине, Китае, Израиле и других горячих точках мира.

Киев заявляет, что документ свидетельствует о том, что США в очередной раз недооценивают возможности Вооруженных сил Украины.

Так, человек, который контактирует с высокопоставленными чиновниками в Киеве заявил, что "те же самые люди, которые говорили, что Киев падет через три дня, сейчас сливают вредную и не менее бессмысленную информацию накануне наступления, критически важного для всего свободного мира".

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Журналисты также цитируют представителя украинского оборонного ведомства.

Прямая речь представителя Минобороны: "Есть люди, которые продолжают сомневаться относительно военных шансов Украины в контрнаступлении, но мы доказали, что все они ошибаются".

По его словам, прогнозы относительно шансов Украины "не соответствуют действительности": "Это дает нам основания для подозрений относительно того, насколько серьезно США поддерживают цели Украины по полному вытеснению России из страны".

Источник в украинском правительстве заявил, что такие настроения широко распространены в Кабмине.

Все собеседники СМИ говорили анонимно, чтобы подробно рассказать о чувствительных внутренних дискуссиях в Украине.

В Politico считают, что эти комментарии дают понять, что США и Украина не настолько синхронизированы, как утверждают обе страны через 14 месяцев войны.

Дословно: "Это также может свидетельствовать об уменьшении доверия между Вашингтоном и Киевом накануне решающих нескольких месяцев боевых действий, которые могут диктовать ход войны с Россией.

Поскольку Россия контролирует 20% территории Украины, есть надежда, что контрнаступление, даже при уменьшении поставок, заставит московские войска и наемников покинуть страну, в которую они вторглись".

Что этому предшествовало:

Американская разведка считает, что проблемы Украины с накоплением войск, боеприпасов и техники могут привести к тому, что ее военные "значительно отстанут" от первоначальных целей Киева относительно ожидаемого контрнаступления.





Министр обороны Алексей Резников ранее рассказал, что украинский Генштаб планирует контрнаступление на нескольких направлениях, но все зависит от погодных условий. Также военные выжидают "подходящий момент", но Резников считает, что это случится в апреле-мае.





Резников заявил, что набор секретных документов Пентагона, которые якобы с утечкой попали в Интернет, является смесью правды и неправды.

Глава МИД Дмитрий Кулеба отмечал, что нарратив о контрнаступлении как решающей битве опасен для Украины, потому что в случае неудачи усилят свои позиции те на Западе, кто подталкивал Украину к компромиссу с Россией. По его словам, если весеннее контрнаступление будет восприниматься как решающее, но не приведет к "100-процентному освобождению украинской территории", то "некоторые могут сказать, что это была последняя решающая битва, и теперь надо думать об альтернативном сценарии".

Из-за утечки секретных американских документов Украина уже изменила некоторые свои военные планы и это задерживает ее контрнаступление, сообщили СМИ.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов призвал повременить с любыми поспешными выводами относительно утечки секретных документов Пентагона, в частности тех, что касаются Украины.

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