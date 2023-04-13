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Зеленський призначив нових голів Луганської та Сумської ОДА

Олена РощінаЧетвер, 13 квітня 2023, 23:59
Зеленський призначив нових голів Луганської та Сумської ОДА
Володимир Зеленський у своєму кабінеті, фото ОП

Президент Володимир Зеленський призначив нових голів Луганської і Сумської обласних державних адміністрацій

Джерело: укази від 12 квітня, оприлюднені на сайті президента

Деталі: Артема Лисогора призначено головою Луганської ОДА, Володимира Артюха – головою Сумської ОДА.

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Більша частина Луганської області окупована російськими загарбниками, а Сумська область щодня зазнає обстрілів з боку Росії.

Луганщину раніше очолював Сергій Гайдай (до 15 березня), Сумщину – Дмитро Живицький (до 24 січня).

Цьому передувало: 11 квітня Кабінет міністрів погодив призначення нових очільників Луганської та Сумської ОВА.

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У січні президент звільнив із посад очільників Херсонської, Сумської, Запорізької і Дніпропетровської облдержадміністрацій. В середині березня Зеленський звільнив з посад голів Луганської, Одеської та Хмельницької обласних державних адміністрації.

Довідка: Артем Лисогор працював в органах МВС, із 2015 року був заступником командира роти в полку патрульної поліції особливого призначення "Дніпро-1". З 2016 року тимчасово виконував обов'язки заступника начальника управління Нацполіції в Житомирській області. Того ж року призначений заступником начальника управління.

Володимир Артюх присвятив армії 37 років життя. Він був начальником Подільської філії ДП "Український державний центр радіочастот", згодом став радником голови Вінницької ОВА, а також – заступником начальника Генштабу ЗСУ (у 2009 році). 

Теми: ЗеленськийЛуганська областьСумська областьмісцева влада
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