Зеленський призначив нових голів Луганської та Сумської ОДА
Президент Володимир Зеленський призначив нових голів Луганської і Сумської обласних державних адміністрацій
Джерело: укази від 12 квітня, оприлюднені на сайті президента
Деталі: Артема Лисогора призначено головою Луганської ОДА, Володимира Артюха – головою Сумської ОДА.
Більша частина Луганської області окупована російськими загарбниками, а Сумська область щодня зазнає обстрілів з боку Росії.
Луганщину раніше очолював Сергій Гайдай (до 15 березня), Сумщину – Дмитро Живицький (до 24 січня).
Цьому передувало: 11 квітня Кабінет міністрів погодив призначення нових очільників Луганської та Сумської ОВА.
У січні президент звільнив із посад очільників Херсонської, Сумської, Запорізької і Дніпропетровської облдержадміністрацій. В середині березня Зеленський звільнив з посад голів Луганської, Одеської та Хмельницької обласних державних адміністрації.
Довідка: Артем Лисогор працював в органах МВС, із 2015 року був заступником командира роти в полку патрульної поліції особливого призначення "Дніпро-1". З 2016 року тимчасово виконував обов'язки заступника начальника управління Нацполіції в Житомирській області. Того ж року призначений заступником начальника управління.
Володимир Артюх присвятив армії 37 років життя. Він був начальником Подільської філії ДП "Український державний центр радіочастот", згодом став радником голови Вінницької ОВА, а також – заступником начальника Генштабу ЗСУ (у 2009 році).