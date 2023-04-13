Зеленский назначил новых глав Луганской и Сумской ОГА

Президент Владимир Зеленский назначил новых глав Луганской и Сумской областных государственных администраций

Источник: указы от 12 апреля, обнародованные на сайте президента

Детали: Артем Лысогор назначен главой Луганской ОГА, Владимир Артюх – главой Сумской ОГА.

Большая часть Луганской области оккупирована российскими захватчиками, а Сумская область ежедневно подвергается обстрелам со стороны России.

Луганщину ранее возглавлял Сергей Гайдай (до 15 марта), Сумщину – Дмитрий Живицкий (до 24 января).

Этому предшествовало: Кабинет министров 11 апреля согласовал назначение новых руководителей Луганской и Сумской ОГА.

В январе президент уволил с должностей руководителей Херсонской, Сумской, Запорожской и Днепропетровской облгосадминистраций. В середине марта Зеленский уволил с должностей глав Луганской, Одесской и Хмельницкой областных государственных администраций.

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Справка: Артем Лысогор работал в органах МВД, с 2015 года был заместителем командира роты в полку патрульной полиции особого назначения "Днепр-1". С 2016 года временно исполнял обязанности заместителя начальника управления Нацполиции в Житомирской области. В том же году назначен заместителем начальника управления.

Владимир Артюх посвятил армии 37 лет жизни. Он был начальником Подольского филиала ГП "Украинский государственный центр радиочастот", затем стал советником главы Винницкой ОВА, а также – заместителем начальника Генштаба ВСУ (в 2009 году).