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Суд РФ знов оштрафував Вікіпедію за статтю про війну в Україні

П'ятниця, 14 квітня 2023, 01:22
Суд РФ знов оштрафував Вікіпедію за статтю про війну в Україні
Фото: InkDropCreative/Depositphotos

Московський суд знову оштрафував Вікіпедію за російськомовну статтю про вторгнення Росії в Україну, яку вона відмовилася видалити.

Джерело: пропагандистське видання РФ РИА Новости, Радіо Свободи

Деталі: Як зазначає РИА Новости, мировий суддя судової дільниці Таганського району Москви оштрафував на 2 мільйони рублів фонд Wikimedia за невидалення фейків про дії російської армії в Запорізькій області з "Вікіпедії".

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Це вже шостий штраф, призначений Wikimedia, загальна сума досягла 11,8 мільйона рублів. У квітні суд розгляне ще три протоколи щодо фонду.

Це останній із низки кроків уряду, спрямованих на те, щоб замовчувати об’єктивне висвітлення чи критику війни та обмежити доступ російської громадськості до інформації.

Нагадаємо: У листопаді минуолго року  Росії оштрафували американський фонд "Вікімедія" (Wikimedia Foundation Inc), який управляє інтернет-енциклопедією "Вікіпедія", на 2 млн рублів за відмову "видаляти фейки про російську спецоперацію" ("спецоперацією" у РФ називають повномасштабне вторгнення в Україну).

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"Фонд Вікімедіа" оскаржує в російському суді штраф розміром майже 90 тисяч доларів, який виписали російській "Вікіпедії" за статтю про російське вторгнення в Україну та військові злочини в Бучі та інших містах.

На початку широкомасштабного російського вторгнення, російська влада 2 березня попередила Вікіпедію, що вона її заблокує, якщо інтернет-енциклопедія не видалить або не виправить статтю про російську збройну агресію в Україні та реакцію світу. Друге попередження "Вікіпедії" влада Росії надіслала наприкінці березня, але припустила, що все може обійтися штрафом завбільшки кілька мільйонів рублів.

У квітні Роскомнагляд надіслав російськомовній Вікіпедії догану, що на сторінці інтернет-енциклопедії про Путіна написана правда про вторгнення в Україну та шовінізм російського президента у відносинах з сусідською країною.

Наприкінці травня в Росії ухвалили законопроєкт, який вимагає від власників великих інтернет-ресурсів реєструвати свої представництва в Росії. У "Фонді Вікімедіа" відреагували, що відкриття представництва означатиме, що російські силовики зможуть контролювати та карати "Вікіпедію" за не зручну для Кремля інформацію на її веб-сторінках.

Російський президент Володимир Путін говорив, що було би непогано заснувати альтернативну російську Вікіпедію, яка би була підконтрольна Кремлю.

Теми: Росіявійна
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