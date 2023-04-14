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Суд РФ снова оштрафовал Википедию за статью о войне в Украине

Пятница, 14 апреля 2023, 01:22
Суд РФ снова оштрафовал Википедию за статью о войне в Украине
Фото: InkDropCreative/Depositphotos

Московский суд снова оштрафовал Википедию за русскоязычную статью о вторжении России в Украину, которую она отказалась удалить.

Источник: пропагандистское издание РФ РИА Новости, Радио Свободы

Детали: Как отмечает РИА Новости, мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 2 миллиона рублей фонд Wikimedia за неудаление фейков о действиях российской армии в Запорожской области из "Википедии".

Это уже шестой штраф, назначенный Wikimedia, общая сумма достигла 11,8 миллиона рублей. В апреле суд рассмотрит еще три протокола в отношении фонда.

Это последний из ряда шагов правительства, направленных на то, чтобы замалчивать объективное освещение или критику войны и ограничить доступ российской общественности к информации.

Напомним:

В ноябре прошлого года в России оштрафовали американский фонд "Викимедия" (Wikimedia Foundation Inc), который управляет интернет-энциклопедией "Википедия", на 2 млн рублей за отказ "удалять фейки о российской спецоперации" ("спецоперацией" в РФ называют полномасштабное вторжение в Украину).

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"Фонд Викимедиа" подала апелляцию на штраф размером почти 90 тысяч долларов, который выписали российской Википедии за статьи о российском вторжении в Украину и военные преступления в Буче и других городах.

В начале широкомасштабного российского вторжения, российские власти 2 марта предупредили Википедию, что они ее заблокирует, если интернет-энциклопедия не удалит или не исправит статью о российской вооруженной агрессии в Украине и реакции мира на войну. Второе предупреждение "Википедии" власти России направили в конце марта, но предположили, что все может обойтись штрафом размером в несколько миллионов рублей.

В апреле Роскомнадзор прислал русскоязычной Википедии выговор, что на странице интернет-энциклопедии о Путине написана правда о вторжении в Украину и шовинизме российского президента в отношениях с соседской страной.

В конце мая в России был принят законопроект, требующий от владельцев крупных интернет-ресурсов регистрировать свои представительства в России. В "Фонди Викимедиа" отреагировали, что открытие представительства будет означать, что российские силовики смогут контролировать и наказывать "Википедию" за не удобную для Кремля информацию на ее веб-страницах.

Российский президент Владимир Путин говорил, что было бы неплохо основать альтернативную российскую Википедию, которая была бы подконтрольна Кремлю.

Темы: Росcиявойна
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