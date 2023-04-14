Російським загарбникам почали давати сертифікати на землю в Криму, але не на південному березі

Учасникам війни в Україні з Ялти почали видавати сертифікати на земельні ділянки в Сакському районі, а не на Південному березі Криму.

Джерело: глава адміністрації Ялти Яніна Павленко, "Крим Реалії"

Деталі: Окупаційна глава Ялти 13 квітня заявила, що стартувала видача сертифікатів на земельні ділянки "ялтинцям-учасникам СВО", у списку – перші 46 осіб: співробітники Росгвардії та ОМОНу.

За словами Павленко, самі ділянки вже сформовані, площа кожної з них – приблизно 600 квадратних метрів.

За її словами, поки військовим виділяють ділянки в Сакському районі, потім – у Ленінському, Роздольненському і Чорноморському районах Криму.

"Зараз там проводяться роботи з облаштування комунікацій", – зазначила Павленко.

Нагадаємо: Росія захопила український півострів Крим у лютому 2014 року, а в лютому 2022 року почала повномасштабне вторгнення в Україну.

ВІДЕО ДНЯ

У грудні 2022 року російський парламент Криму дозволив учасникам війни проти України з Криму безкоштовно видавати земельні ділянки – і Володимир Путін це підтримав.

7 квітня 2023 року стало відомо, що підконтрольна Росії влада Криму почала видавати накази про надання земельних ділянок учасникам війни проти України. На першому етапі нібито підготували 511 ділянок загальною площею 56 га в Сакському районі.

Влада України вважає нікчемними рішення про роздачу землі в Криму і попереджає, що їх скасують, щойно півострів повернеться під контроль Києва.